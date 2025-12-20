بھڑوچ، گجرات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جانیے اس کی شدت
گجرات کے بھڑوچ میں جمبوسر کے قریب صبح سویرے زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 2.8 تھی۔
Published : December 20, 2025 at 2:27 PM IST
بھڑوچ، گجرات: گجرات کے بھڑوچ ضلع میں ہفتہ کی صبح تقریباً 4:56 پر ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھڑوچ اور آس پاس کے علاقوں میں لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ اچانک زلزلے کے جھٹکوں سے بہت سے لوگ بیدار ہو گئے، جب کہ دوسروں نے گھر کے پنکھے اور ہلکی چیزیں ہلتے محسوس کیں۔
محکمۂ زلزلہ پیما کے مطابق زلزلے کا مرکز بھڑوچ سے 45 کلومیٹر دور جمبوسر کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.8 تھی جسے ہلکا زلزلہ سمجھا جاتا ہے۔ کم شدت کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
زلزلے کے جھٹکے مختصر اور ہلکے
صبح سویرے جیسے ہی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، بعض علاقوں میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، خاص طور پر اپارٹمنٹس اور گھروں میں رہنے والے لوگ۔ تاہم، زلزلے کے جھٹکے مختصر اور ہلکے تھے، اس لیے صورتحال جلد ہی معمول پر آ گئی۔
ضلع میں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں
ضلعی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈیپارٹمنٹ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ حکام کے مطابق ضلع میں اس وقت کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے اور تمام سرکاری ادارے چوکس ہیں۔ زلزلے کے بعد فائر ڈیپارٹمنٹ، محکمۂ صحت اور مقامی انتظامی حکام نے صورتحال کا جائزہ لیا۔
لوگ محفوظ مقامات پر ہی رہیں
انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں سے دور رہیں اور صرف سرکاری معلومات پر بھروسہ کریں۔ یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ گھبراہٹ سے گریز کریں اور زلزلے جیسی قدرتی آفات کے دوران حفاظتی اصولوں پر عمل کریں۔ حکام نے مشورہ دیا ہے کہ اگر مستقبل میں مزید جھٹکے محسوس کیے جائیں تو لوگ محفوظ مقامات پر رہیں اور فوری طور پر مقامی انتظامیہ کو اطلاع دیں۔
جنوبی گجرات میں کیوں آتے ہیں زلزلے؟
سیسمولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق گجرات کے کچھ علاقے بالخصوص سوراشٹرا اور جنوبی گجرات زلزلے کے لیے حساس علاقوں میں آتے ہیں۔ معمولی جھٹکے وقتاً فوقتاً آتے ہیں، عام طور پر زمینی حرکت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ہلکے زلزلے خاص طور پر نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن احتیاط ہمیشہ ضروری ہے۔
صبح سویرے زلزلے کے جھٹکوں سے عوام میں خوف
بھڑوچ ضلع میں وقتاً فوقتاً ہلکے جھٹکے محسوس ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ ہے اور مجموعی طور پر صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ چونکہ بھڑوچ میں جمبوسر کے قریب جھٹکے ہلکے تھے، اس لیے کوئی سنگین اثرات نہیں دیکھے گئے۔ تاہم، ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا کہ صبح سویرے زلزلے کے جھٹکوں سے عوام میں کچھ دیر تک خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔