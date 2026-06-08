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بہار میں زلزلہ... کوسی-سیمانچل علاقے میں دہشت، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے

اتوار کی دیر رات بہار میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھارت سمیت چار ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

earthquake in bihar tremors felt in purnia kishanganj Urdu News
بہار میں اتوار کی رات دیر گئے زلزلہ (ETV Bharat فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 8, 2026 at 9:13 AM IST

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پورنیا، بہار: بہار میں اتوار کی دیر رات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کوسی-سیمانچل علاقے میں رات 11:06 بجے زلزلہ آیا۔ زمین 10 سیکنڈ تک لرزتی رہی جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریاست کے پورنیہ اور کشن گنج میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

کوسی-سیمانچل علاقے میں زلزلہ

اتوار کی رات 11:06 بجے پورنیہ اور کشن گنج میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ چند سیکنڈ تک جاری رہا، لوگوں کو الجھن میں ڈال کر۔ جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بعض مقامات پر لوگ خوف و ہراس میں گھروں سے باہر نکل آئے لیکن تب تک زلزلے کے جھٹکے تھم چکے تھے۔

earthquake in bihar tremors felt in purnia kishanganj Urdu News
بہار میں اتوار کی رات دیر گئے زلزلہ (ETV Bharat)

بھوٹان میں زلزلے کا مرکز، چار ممالک میں زمین ہل گئی

اینڈرائیڈ ارتھ کوئیک الرٹس سسٹم کے مطابق، زلزلے کی شدت 5.3 تھی، اس کا مرکز بھوٹان کے صوبہ پنچک میں تھا۔ زلزلے سے متاثر ہونے والے ممالک میں نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان اور بھارت شامل ہیں۔ بھارت میں بہار میں کشن گنج اور پورنیا متاثر ہوئے۔

ایک ہی دن میں دو زلزلے

اس سے قبل اتوار کی صبح 6:35 بجے کے قریب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، خوف و ہراس نے لوگوں کو اپنے گھروں اور اپارٹمنٹس سے باہر بھاگنے پر مجبور کردیا۔ پٹنہ، سپول، ارریہ، شیوہر، سیوان اور دیگر علاقوں سمیت کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

زلزلے کیوں آتے ہیں؟

ماری زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹیں پگھلے ہوئے لاوے پر آہستہ آہستہ تیرتی ہیں۔ اس حرکت کے دوران جب یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں یا ٹکراتی ہیں تو زیر زمین بے پناہ دباؤ اور توانائی بن جاتی ہے۔ جب یہ دباؤ چٹانوں کے ٹوٹنے سے اچانک خارج ہوتا ہے تو اس سے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات، یہ انتہائی طاقت جان و مال کے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔

زلزلے کے دوران کیا کرنا چاہیے؟

  1. سب سے پہلے، اپنے آپ کو پرسکون کرو۔
  2. اگر آپ کثیر المنزلہ عمارت میں ہیں تو سیڑھی کا استعمال کریں۔
  3. شیشے کی کھڑکیوں، شیلفوں، پنکھوں اور بھاری چیزوں سے دور رہیں۔
  4. اپنے گھر میں مین پاور سوئچ اور گیس سلنڈر ریگولیٹر کو بند کر دیں۔
  5. اگر آپ کار یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو خالی جگہ پر فوراً رک جائیں۔
  6. اگر آپ باہر ہیں تو اونچی عمارتوں، بجلی کے کھمبوں، تاروں اور درختوں سے دور رہیں۔
  7. اگر آپ کسی کمرے میں ہیں تو میز یا بستر کے نیچے گھٹنوں کو جھکا کر زمین پر بیٹھ جائیں۔

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