مغربی بنگال: بونے جوڑے نے فیس بک پر فرینڈ شپ کے بعد شادی کر لی
ان کی شادی کے بعد سے ہی بونے جوڑے سے ملنے کے لیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔
Published : December 11, 2025 at 10:22 AM IST
بالورگھاٹ (مغربی بنگال): فیس بک پر ملنے والے اور دوسستی کرنے والے اس بونے جوڑے نے گزشتہ ماہ مغربی بنگال کے جنوبی دیناج پور ضلع کے بالورگھاٹ میں شادی کی تھی اور تب سے ان کے گھر پر باقاعدہ مہمان آ رہے ہیں۔
ڈھائی فٹ لمبے دیپانکر برمن (21) اور تین فٹ لمبی نندنی (20) اب مالی مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود شادی شدہ ہوکر خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔
صحیح جوڑا تلاش کرنے کے بارے میں فکر مند
ان دونوں کے خاندان صحیح جوڑا تلاش کرنے کے بارے میں فکر مند تھے جب تک کہ وہ چند ماہ قبل فیس بک کے ذریعے منسلک نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ پہلی بار میسنجر پر ویڈیو کال کے ذریعے ملے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ وہ آسمان پر بنائے گئے میچ ہیں۔ جلد ہی، خاندان اکٹھے ہوئے اور شادی طے پا گئی۔
دیپانکر کی والدہ کلپنا رائے برمن نے کہا، "میرا بیٹا چھوٹا تھا اور اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شادی کر لے گا۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم بہت خوش ہیں کہ اسے اپنی دلہن مل گئی ہے اور اب وہ شادی شدہ ہے۔"
موسیقی کے آلات بجانا پسند
دیپانکر، جسے چوٹن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بلورگھاٹ بلاک کے بھٹپارہ علاقے کے امٹالی گاؤں کا سب سے چھوٹا بچہ ہے اور اسے موسیقی کے آلات بجانا پسند ہے۔ اس کا خاندان ٹین اور ترپال سے بنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔
کافی عرصہ تک میرے قد کی لڑکی نہیں مل سکی
دیپانکر نے کہا، "میں نے پہلے ایک میچ میکر سے رابطہ کیا، لیکن وہ کافی عرصہ تک میرے قد کی لڑکی کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ پھر میں نندنی سے فیس بک میسنجر پر ملا اور اس سے فون پر رابطہ کیا۔ وہ جنوبی دیناج پور کے باؤل علاقے میں اپنے چچا کے گھر ایک شادی میں شرکت کرنے گئی ہوئی تھی۔ تب میں وہاں اس سے ملنے گیا۔"
دیپانکر نے کہا، "یہ پہلی نظر میں محبت تھی۔ بعد میں، ہم نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور ان کے آشیرواد سے شادی کر لی۔"
ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہیں، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا
درگا پور کی رہنے والی نندنی نے کہا، "میں نے دیپانکر کو پسند کیا جب ہم فیس بک پر ملے۔ بعد میں، وہ مجھ سے میرے چچا کے گھر ملنے آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہیں اور میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔" نندنی کی والدہ چندی کرمودک نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر میں بے خواب راتیں گزارتی تھیں اور اس بات سے راحت محسوس ہوتی ہے کہ اسے اپنا جیون ساتھی مل گیا ہے۔