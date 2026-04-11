دیور نے بھابی کا قتل کر کے لاش کے پاس بیٹھا رہا
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے
Published : April 11, 2026 at 5:56 PM IST
وارانسی: مرزامراد پولیس اسٹیشن کے اندر واقع لچھا پور گاؤں میں ہفتہ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ گھریلو جھگڑے میں دیور نے کلہاڑی سے وار کر کے بہنوئی کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے پورے علاقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ پولیس نے ملزم بہنوئی کو گرفتار کر لیا ہے۔
لچھا پور کی رہنے والی پونم پٹیل (32) سالہ ہفتہ کی صبح اپنے گھر کے باہر گندم پھیلا رہی تھی۔ اس دوران اس کا اپنے دیور اجیت پٹیل کے ساتھ کسی جھگڑا ہوگیا۔ کچھ ہی دیر میں جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ اجیت نے گھر کے اندر رکھی کلہاڑی پکڑ لی اور پونم پر حملہ کر دیا۔
بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، پونم پٹیل دہلیز پر ہی گر گئیں۔ اجیت نے کلہاڑی سے پونم کی دائیں ٹانگ کا نچلا حصہ کاٹ دیا۔ خاتون کی چیخ و پکار سن کر پڑوسی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے لیکن جب تک وہ پہنچے تو وہ دم توڑ چکی تھی۔
اس واقعے کے بعد، ملزم نے خود اپنے بڑے بھائی، سوجیت پٹیل کو فون کیا تاکہ اسے جرم کی اطلاع دی جائے، اور وہ اپنی بھابھی کی لاش کے پاس بیٹھا رہا، وہ ابھی تک خون آلود کلہاڑی کو پکڑے ہوئے تھا۔ اطلاع ملنے پر سوجیت جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ تاہم اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر وہ گر گیا اور ہوش کھو دیا۔
اے سی پی راجتلاب، اجے سریواستو، اسٹیشن ہاؤس آفیسر پرمود کمار پانڈے اور پولیس کی ایک دستہ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، فرانزک تفتیش کی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔
متوفی خاتون کا شوہر سوجیت وارانسی کینٹ میں ریلوے کے الیکٹرانکس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے۔ واقعہ کے وقت پونم کی ساس منکا دیوی اور سسر تیج بہادر کھیتوں میں تھے جب کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہرش (4) سالہ اسکول گیا ہوا تھا۔
گاؤں والوں نے پولیس کو مطلع کیا کہ اجیت اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کرنے پر اصرار کر رہا تھا، جس پر بھابھی اور اس کے گھر والوں نے مخالفت کی تھی۔ اس معاملے پر پہلے بھی کئی مواقع پر تنازعات پیدا ہو چکے ہیں۔
واقعے کے بعد بڑا ہجوم گھر کے باہر جمع ہوگیا۔ اس واقعہ کو لے کر مقامی لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا ۔ پولیس نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
راجتالاب اے سی پی اجے سریواستو نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقتول ملزم کی بھابی تھی۔ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا اس کی تحقیقات جاری ہیں۔