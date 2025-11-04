ڈی یو - جے این یو طلبہ یونین انتخابات: نامزدگیوں سے لے کر ووٹنگ تک، یہاں جانیں دونوں میں کیوں ہے زمین آسمان کا فرق!
Published : November 4, 2025 at 6:32 PM IST
نئی دہلی: ملک کے دو معتبر تعلیمی ادارے، دہلی یونیورسٹی (DU) اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی (JNU)، نہ صرف اپنی تعلیمی صلاحیتوں کے لیے، بلکہ اپنے منفرد طلبہ یونین کے انتخابی عمل کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ جہاں دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین (DUSU) کے انتخابات مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کے یوتھ ونگ کے غلبہ اور ہائی وولٹیج مہم کے لیے جانے جاتے ہیں، وہیں جے این یو اسٹوڈنٹس یونین (JNUSU) کے انتخابات شدید نظریاتی بحث، لنگڈوہ کمیٹی کی سختی، اور ایک صدارتی مباحثے کے فکری وقار کے مترادف ہیں۔
ڈی یو ایس یو اور جے این یو ایس یو انتخابات کے درمیان فرق صرف سیاسی اثر و رسوخ کا نہیں ہے، بلکہ نامزدگی، مہم اور ووٹنگ کے پورے عمل میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ فرق دونوں یونیورسٹیوں کے کیمپس کلچر اور سیاسی شعور کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
#WATCH | JNUSU elections | Delhi: AISA (All India Students' Association) members continue to campaign outside voting centres in JNU. Students queue up at JNU campus to cast their vote for the Students' Union. pic.twitter.com/qoKQ61zHkt— ANI (@ANI) November 4, 2025
نامزدگی اور امیدواروں کا انتخاب: آئیڈیالوجی بمقابلہ پہچان
ڈی یو ایس یو (دہلی یونیورسٹی طلباء یونین):
نامزدگی کا عمل: ڈی یو ایس یو انتخابات بنیادی طور پر قومی سیاسی جماعتوں کے طلباء ونگوں کے گرد گھومتے ہیں، جیسے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (ABVP) اور نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (NSUI)۔ امیدواروں کا انتخاب اکثر ان کی پارٹی کی وفاداری، انتخابی مہم چلانے کی اہلیت اور کالج میں مقبولیت پر منحصر ہوتا ہے۔
پہچان: امیدوار مرکزی دھارے کی سیاست میں شامل ہیں، اور ان کی مہمات میں نمایاں طور پر ان کی پارٹی کا نشان، جھنڈا اور سینئر رہنماؤں کی حمایت شامل ہے۔
NSUI presents the strongest manifesto for JNUSU 2025 — a vision for justice, democracy, and equality. From restoring student voices to ensuring dignity for all, this is about reclaiming JNU’s soul.#VoteNSUI #JNUSU2025 #NSUIForSocialDemocracy pic.twitter.com/Wp9c4cqZ8O— JNU NSUI (@jnu_nsui_) November 2, 2025
جے این یو ایس یو (جواہر لعل نہرو یونیورسٹی طلبہ یونین):
نامزدگی: جے این یو میں انتخابات اکثر بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں (جیسے AISA، SFI، DSF) اور ABVP کے درمیان لڑے جاتے ہیں۔ یہاں، نظریاتی پاکیزگی اور کیمپس کے اہم مسائل پر امیدوار کی واضح گرفت کو نامزدگی کے عمل میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔
پہچان: یہاں، امیدوار پہلے ایک نظریے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پھر ایک پارٹی کی۔ انتخابات میں بنیادی طور پر کیمپس کی تعلیمی پالیسی، سماجی انصاف، ہاسٹل کے مسائل اور قومی اور بین الاقوامی مسائل کا غلبہ ہوتا ہے۔
VIDEO | Voting underway for the Jawaharlal Nehru University Students' Union (JNUSU) elections, as students cast their ballots to elect a new central panel and councillors for schools on the campus. Tight security arrangements have been made for the polls.#JNUNews #DelhiNews… pic.twitter.com/cOv1vNnttQ— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
ہنگامہ بمقابلہ دانشورانہ بحث:
انتخابی مہم وہ جگہ ہے جہاں دو یونیورسٹیوں کے درمیان سب سے بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ ڈی یو ایس یو کے انتخابات میں لاؤڈ اسپیکرز، کاروں کے قافلے، پوسٹرز، بینرز، اسٹیکرز اور کالجوں میں طلباء کے بڑے گروپوں کی طرف سے بلند آواز میں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ مہم اکثر صبح کے وقت عروج پر ہوتی ہے۔ طلباء رہنما ہینڈ بل، پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں ہاسٹل سے ہاسٹل مہم، اور رات کی مہم (طلباء سے براہ راست بات چیت کرنے کے لیے رات کے وقت ہاسٹلز کا دورہ) بھی شامل ہے۔
دوسری طرف، جے این یو ایس یو انتخابی مہم میں بہت کم ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ لنگڈوہ کمیٹی کی سفارشات کی خلاف ورزی یہاں عام رہی ہے، جس میں انتخابی مہم کے لیے پیسے اور وسائل کا بے تحاشہ استعمال بھی شامل ہے۔ لنگڈوہ کمیٹی کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ پوسٹرز پر پابندی ہے، اور صرف ہاتھ سے لکھے ہوئے کتابچے استعمال کیے جاتے ہیں۔ "صدارتی مباحثہ" جے این یو انتخابات کا دل ہے، جہاں صدارتی امیدوار انتخابات سے ایک رات پہلے ہزاروں طلباء کے سامنے کھلے اسٹیج پر سنجیدہ اور منطقی مباحث میں مشغول ہوتے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو کیمپس میں ہونے والی اس بحث میں باہری لوگوں نے بھی شرکت کی۔
ووٹنگ اور نتائج:
ڈی یو ایس یو (دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین) کے انتخابات میں ووٹنگ دو مرحلوں (صبح اور دوپہر/شام کی شفٹ) میں ہوتی ہے، جو یونیورسٹی کے مختلف کالجوں میں زیر تعلیم طلباء کے کلاس کے اوقات کے مطابق طے ہوتی ہے۔ ای وی ایم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پولنگ کے دن، کالجوں کے باہر اور گنتی کے مرکز میں کافی ہلچل ہوتی ہے، پولس کی تعیناتی اور سیاسی کشیدگی بھی دیکھی جاتی ہے۔
دوسری طرف، جے این یو ایس یو (جواہر لعل نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین) کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ایک ہی دن ہوتی ہے، جس میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد حصہ لیتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں بیلٹ پیپر استعمال کیے جاتے ہیں، جو عمل کو روایتی اور زیادہ شفاف رکھتا ہے۔ جے این یو میں ووٹنگ اور گنتی کافی پرامن رہتی ہے۔ یہاں فتح کا جشن نعرے بازی کے بجائے ٹارچ لائٹ کے جلوسوں یا کیمپس میں لانگ مارچ کے ذریعے منایا جاتا ہے۔
جے این یو اسٹوڈنٹس یونین کی سب سے بڑی خصوصیت:
جے این یو کے شعبہ سماجیات کے سابق سربراہ پروفیسر آنند کمار کا کہنا ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی (جے این یو) طلبہ یونین کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس نے سیاسی شعور، شہریت کا احساس، اور ہندوستانی طلبہ کے درمیان اپنے قومی اور بین الاقوامی مسائل کو سمجھنے میں گہرائی سے پروان چڑھایا ہے۔ دیگر یونیورسٹی طلبہ یونینوں کے مقابلے جے این یو کے انتخابات مکمل طور پر جمہوری اور شفاف عمل کے ذریعے کرائے جاتے ہیں، انتخابی عہدیدار خود طلبہ ہوتے ہیں۔
پروفیسر آنند کمار نے کہا کہ یہاں انتخابات میں پیسے یا بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امیدوار ہاتھ سے لکھے ہوئے پمفلٹ، وال پوسٹرز، اور محدود وسائل کے ساتھ مہم چلاتے ہیں، جس سے یہ ایک حقیقی طلبہ تحریک کی مثال بنتی ہے۔ جہاں ملک کی دیگر یونیورسٹیوں نے طلباء کی سیاست پر پیسے اور مجرمانہ عناصر کا اثر دیکھا ہے، وہیں جے این یو نے سوچ اور جمہوری اقدار پر مبنی اپنی سیاسی ثقافت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی اور پہچان ہے۔
