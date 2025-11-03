شرابی نے لڑکی کو چلتی ٹرین سے نیچے دھکیل دیا، متاثرہ کی حالت نازک، ملزم گرفتار
ملزم نے لڑکی کی ایک دوست کو بھی ٹرین سے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔
Published : November 3, 2025 at 11:41 AM IST
ترواننت پورم: نئی دہلی سے تھروواننتاپورم جا رہی کیرالہ ایکسپریس میں نشے میں دھت مسافر نے ایک لڑکی کو چلتی ٹرین سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ یہ واقعہ کیرالہ کے ورکالا اسٹیشن کے قریب آیانتھی سیکشن کے پاس ہوا۔
سنہ 2011 کے سومیا کیس کی یاد دلانے والے ایک چونکا دینے والے واقعے میں اتوار کی رات کیرالہ میں ایک شرابی مسافر نے لڑکی کو چلتی ٹرین سے دھکیل دیا۔ متاثرہ کی حالت تشویشناک ہے۔
ملزم کی شناخت سریش کمار کے طور پر ہوئی ہے جو کہ ویلراڈا، ترواننت پورم کا رہنے والا ہے، کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ واقعہ کل (2 نومبر) رات تقریباً 8:30 بجے پیش آیا۔
پولیس کے مطابق لڑکی اور اس کی دوست اتوار کی شام الووا سے جنرل ڈبے میں ٹرین میں سوار ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ سریش کمار جو مبینہ طور پر نشے میں تھا، ورکلا اسٹیشن پر اسی ڈبے میں سوار ہوا اور لڑکی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ جب لڑکی اور اس کی دوست نے مخالفت کی تو وہ جھگڑے پر اتر آیا۔
یہ بھی پڑھیں: بہار میں چلتی ٹرین میں لوٹ پاٹ، احتجاج کرنے پر لڑکی کو باہر پھینک دیا، موت
جھگڑے کے بعد جب لڑکی بیت الخلاء سے باہر نکل رہی تھی تو ملزم نے مبینہ طور پر اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا۔ خوفزدہ مسافروں نے فوری طور پر متعلقہ حکام کو مطلع کیا۔ بعد میں پولیس کی تلاشی ٹیم نے متاثرہ لڑکی کو ورکالا اسٹیشن سے تقریباً دو کلومیٹر دور پایا، جو انتہائی شدید طور پر زخمی حالت میں پڑی تھی۔ اسے پہلے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور پھر اسے ترواننت پورم میڈیکل کالج منتقل کیا گیا، جہاں وہ شدید اندرونی چوٹوں کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔
لڑکی کی دوست نے پولیس کو بتایا کہ سریش کمار نے اسے بھی کھینچ کر ٹرین سے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، "ملزم نے اسے ٹرین سے دھکیل دیا، پھر مجھے بھی دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں ریلنگ کو پکڑ کر بھاگنے میں کامیاب رہی۔"
مزید پڑھیں: کوزیکوڈ میں چلتی ٹرین میں مسافروں پر آتش گیر مادہ چھڑک کر آگ لگائی، تین افراد ہلاک
ریلوے پولیس فورس (آر پی ایف) نے سریش کمار کو حراست میں لے کر کوچویلی ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں اسے طبی معائنے کے لیے فورٹ ہسپتال لے جایا گیا۔ پولیس ذرائع نے تصدیق کی کہ ملزم کوٹائم سے کیرالہ ایکسپریس میں سوار ہوا تھا اور واقعہ کے وقت وہ بہت زیادہ نشے میں تھا۔
اس کیس نے سنہ 2011 کے سومیا قتل کیس کی خوفناک یادیں تازہ کر دی ہیں، جس میں گووند چامی نام کے ملزم نے حملہ کیا، عصمت دری کی، اور سومیا کو ٹرین سے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔
مزید پڑھیں:
جنسی حملہ کے بعد حاملہ خاتون کو چلتی ٹرین سے پھینکنے والے شخص کو عمر قید کی سزا
جے پور ممبئی ایکسپریس ٹرین حادثہ، بڑھتی ہوئی نفرت کا عکاس: جماعت اسلامی