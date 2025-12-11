منشیات اسمگلر خاتون لکھنؤ میں گرفتار، 50,000 کا تھا انعام
ایس ٹی ایف لکھنؤ کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس دنیش کمارسنگھ نے بتایا کہ ملزمہ کو فریدی پور ٹھاکر گنج گاؤں سے گرفتار کیا گیا۔
لکھنؤ: بدھ کو یو پی ایس ٹی ایف نے فریدی پور ٹھاکر گنج گاؤں سے منشیات اسمگلنگ گینگ لیڈر نسرین بانو عرف بدام کو گرفتار کیا۔ بہرائچ پولیس نے اس کی گرفتاری پر 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا تھا۔ نسرین بانو گزشتہ چھ سال سے ایک گینگ بنا کر منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ بہرائچ پولیس نے اس سے قبل نسرین کے گینگ کے ایک رکن کو گرفتار کیا تھا۔ اس کیس میں نسرین بانو کا نام بھی آیا۔
نسرین بانو نے انکشاف کیا کہ وہ منشیات کی سمگلنگ کا ایک گروہ چلاتی ہیں جو لکھنؤ اور بہرائچ کے آس پاس کے اضلاع میں منشیات (براؤن شوگر) اسمگل کرتی ہے۔ وہ پچھلے چھ سالوں سے یہ کام کر رہی ہے۔ وہ منی پور سے خام تیل حاصل کرتی ہے اور اسے براؤن شوگر بناتی ہے، جسے وہ پھر گینگ کے ارکان کو فراہم کرتی ہے۔
بہرائچ پولیس نے انعام کا اعلان کیا: 17 اکتوبر کو، نسرین بانو گینگ کی ایک رکن کو اسپیشل ٹاسک فورس (STF) نے بہرائچ ضلع میں 3.4 کلو گرام براؤن شوگر کے ساتھ گرفتار کیا۔ بعد میں اس کے خلاف بہرائچ کے کوتوالی دیہات پولیس اسٹیشن میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا۔
اس کیس میں نسرین بانو کا نام بھی سامنے آیا۔ اس کی گرفتاری پر 50 ہزار روپے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ نسرین بانو کے خلاف بہرائچ کے کوتوالی دیہات پولیس اسٹیشن میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔