دہلی: شراب گرنے پر کلب کے باؤنسرز کا وحشیانہ تشدد، ڈرائیور ہلاک
ذرائع کے مطابق، دلجیت اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کلب گیا تھا، جہاں ان میں سے ایک دوست سے ایک خاتون پر شراب گر گئی۔
By PTI
Published : October 13, 2026 at 8:51 AM IST
نئی دہلی: ایک پولیس ذرائع نے بتایا کہ شہر کے ایک نائٹ کلب میں ایک خاتون پر شراب گرنے کے بعد شروع ہونے والے جھگڑے میں باؤنسرز کے تشدد سے ایک 29 سالہ ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ سنیچر کی رات دیر گئے سرائے روہیلا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ایک نائٹ کلب میں پیش آیا۔
ذرائع کے مطابق، ہلاک شدہ شخص کی شناخت دلجیت کے نام سے ہوئی ہے جو رگھوبیر نگر کا رہائشی تھا۔ اس کے سوگواران میں بیوی، آٹھ سالہ بیٹا اور والد شامل ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جب کہ دیگر مشتبہ افراد کی شناخت اور انہیں پکڑنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
ذرائع کے مطابق دالجیت اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کلب گیا تھا، جہاں ان میں سے ایک دوست سے نادانستہ طور پر ایک خاتون پر شراب گر گئی۔ اس واقعے پر بحث و تکرار شروع ہو گئی، جس کے بعد کلب کے باؤنسرز نے مبینہ طور پر دلجیت پر وحشیانہ تشدد کیا۔
ذرائع نے بتایا کہ دلجیت کے دوستوں کی جانب سے معافی مانگنے کے باوجود بھی تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ کلب کے ویٹرز بھی لاٹھیوں اور شیشے کی بوتلوں سے دلجیت اور اس کے دوستوں کو مارنے میں شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، تو حملہ آوروں نے انہیں دوبارہ اندر گھسیٹ لیا اور ان پر پھر سے حملہ کیا۔
دلجیت کو سب سے شدید زخم آئے۔ ذرائع نے بتایا کہ "اس کے دوست اسے رگھوبیر نگر میں واقع اس کی رہائش گاہ پر لے گئے، جہاں وہ مین گیٹ کے پاس ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر گرو گوبند سنگھ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔"
مذکورہ شخص نے بتایا کہ پولیس نے نائٹ کلب کے سی سی ٹی وی کا ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔
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