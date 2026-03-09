شادی میں ڈرامہ: دلہن اسٹیج سے اتری، بوائے فرینڈ کا ہاتھ پکڑا، بھاگ کھڑی ہوئی
ایک شادی کی تقریب میں اس وقت ڈرامائی واقعات دیکھنے میں آئے جب دلہن اسٹیج سے اتر کر اپنے بوائے فرینڈ کی ساتھ چلی گئی۔
Published : March 9, 2026 at 4:06 PM IST
میلاورام (آندھرا پردیش): این ٹی آر ضلع کے میلاورم علاقے میں ایک شادی کی تقریب میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا جس سے مہمان دنگ رہ گئے۔ شادی کی تقریب سے کچھ دیر پہلے، دلہن اسٹیج سے اتری اور اپنے بوائے فرینڈ کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے شادی کو منسوخ کرنا پڑا۔
مقامی لوگوں کے مطابق جمعہ کی رات دولہے کے گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ شادی کا پنڈال رشتہ داروں، گاؤں والوں اور مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ روایتی موسیقی کے آلات بجائے گئے، اور پجاری رسمی منتروں کا نعرہ لگاتے تھے۔ ایک اچھے وقت پر، ایک روایتی تقریب (جیلاکررا بیلم) کی گئی، جس میں مقدس شادی سے پہلے دولہا اور دلہن کے سروں پر جیرا اور گڑ رکھا گیا، جو اتحاد کی علامت ہے۔
تاہم ابھی شادی کی تقریب آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک نوجوان نمودار ہوا اور شادی ہال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی دلہن فوراً اسٹیج سے اٹھی، منڈپ سے اتری اور سیدھی اس کے پاس گئی۔ تماشائیوں نے کہا کہ اس نے اس سے بات کی اور اس کے پاس کھڑی ہو کر وہاں موجود سب کو حیران کر دیا۔
اس واقعہ نے دولہا اور اس کے گھر والوں کو صدمہ پہنچا دیا۔ شادی کے لیے جمع ہونے والے رشتہ دار اور گاؤں والے دنگ رہ گئے۔ جب پوچھ گچھ کی گئی تو دلہن نے انکشاف کیا کہ نوجوان اس کے گاؤں کا ہے اور وہ کچھ عرصے سے پیار کر رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے گھر والوں کو صاف کہہ دیا کہ وہ طے شدہ شادی نہیں چاہتی بلکہ اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔
اس واقعہ سے دولہا کے رشتہ دار ناراض ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نوجوان پر آخری لمحات میں شادی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حالات بگڑنے پر مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ افسران نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر مداخلت کی جس سے دونوں فریقین کے درمیان تصادم کو روکا گیا۔
اس واقعہ سے دولہے کے والدین سخت مایوس ہوئے۔ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہم اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے، ہم نے رشتہ داروں اور پورے گاؤں کو مدعو کیا، تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ کیے اور ایک شاندار پارٹی منعقد کی، ہزاروں مہمان پہلے ہی عشائیہ میں شریک ہو چکے تھے، لیکن شادی کو درمیان میں ہی روک دیا گیا اور عوام میں ہماری ساکھ کو داغدار کیا گیا۔
دونوں خاندانوں کے بزرگوں اور گاؤں کے رہنماؤں نے تنازعہ کو حل کرنے کے لیے پنچایت بلائی۔ دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کے بعد معاملہ حل ہو گیا اور شادی منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بعد سے یہ واقعہ پورے علاقے میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔