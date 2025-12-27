آسام میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع، 4.80 لاکھ ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے
آسام میں نئے سال کے شروع میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی کی گئی۔
Published : December 27, 2025 at 5:14 PM IST
گوہاٹی: آسام میں انتخابی ماحول زور پکڑنے لگا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہفتہ 27 دسمبر کو ووٹر لسٹ کا مسودہ شائع کیا۔ اس عمل میں 478,992 فوت شدہ ووٹرز کے ناموں کی شناخت کی گئی اور مناسب تصدیق کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا۔ حکام کے مطابق، مسودہ فہرست میں ریاست بھر میں کل 25,202,775 ووٹرز شامل ہیں، جن میں 12,572,583 مرد ووٹر، 12,628,662 خواتین ووٹرز اور 379 ووٹر "دیگر" زمرہ میں شامل ہیں۔
مسودہ ووٹر لسٹ کی اشاعت کے بعد، ووٹر اب 22 جنوری 2026 تک دعوے اور اعتراضات دائر کر سکتے ہیں۔ نئے ووٹرز کو شامل کرنے، نام، عمر اور پتہ جیسی ذاتی معلومات میں ترمیم کرنے یا نام حذف کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ الیکشن حکام نے بتایا کہ تمام دعوؤں اور اعتراضات پر کارروائی کے بعد حتمی ووٹر لسٹ 10 فروری 2026 کو شائع کی جائے گی۔
2026 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) کے عمل کے ایک حصے کے طور پر ہفتہ کو آسام کے لیے ایک مسودہ ووٹر لسٹ شائع کی گئی تھی، جس سے ووٹرز کو اپنی معلومات کی تصدیق اور اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔
ووٹرز کو تفصیلات چیک کرنے کا مشورہ دیا گیا
رائے دہندگان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی انتخابات سے قبل کسی بھی غلطی سے بچنے کے لیے ڈرافٹ رول میں اپنی تفصیلات چیک کریں۔ مسودہ ووٹر لسٹ آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر کی سرکاری ویب سائٹ cecassam.nic.in پر دستیاب ہے۔
آسام میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی 22 نومبر کو شروع ہوئی۔ بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او) 20 دسمبر تک گھر گھر جا کر ووٹروں کی تصدیق کی۔ آسام میں اسمبلی کی کل 126 نشستیں ہیں۔ خصوصی نظر ثانی شروع ہونے سے پہلے، ریاست میں ووٹروں کی کل تعداد 25.2 ملین سے زیادہ تھی۔