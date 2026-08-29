دہلی میں ایس آئی آر کے تحت تیار کردہ مسودہ ووٹر لسٹ پیر کو شائع ہونے کی امید

دہلی میں ایس آئی آر کے تحت تیار کردہ مسودہ ووٹر لسٹ پیر کو شائع ہونے کی امید
عہدیداروں نے بتایا کہ تصدیق کا اگلا مرحلہ مسودہ ووٹر لسٹ کی اشاعت کے ساتھ شروع ہوگا۔
Published : August 29, 2026 at 9:03 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت میں ایس آئی آر کے عمل کے بعد تیار کردہ مسودہ ووٹر لسٹ پیر کو شائع ہونے کی امید ہے۔ پہلے رجسٹرڈ 14.5 ملین ووٹرز میں سے 4.77 ملین ووٹرز کو ڈرافٹ لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے۔ حتمی ووٹر لسٹ 4 نومبر کو شائع کی جائے گی۔
عہدیداروں نے کہا کہ جن لوگوں کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے خارج کیا گیا ہے وہ 31 اگست سے 30 ستمبر کے درمیان اپنے ناموں کو شامل کرنے کے لئے دعوے اور اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔
دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، تقریباً 9.75 ملین ووٹرز کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ تعداد دہلی کے کل 14,510,299 ووٹروں کا 67.18 فیصد ہے۔ 17 اگست کو ختم ہونے والی ڈور ٹو ڈور معلومات اکٹھی کرنے کی مہم کے دوران ان ووٹروں کے لیے گنتی کے فارم جمع کیے گئے اور انہیں ڈیجیٹائز کیا گیا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ بقیہ 4.77 ملین ووٹروں کو غیر رابطہ سمجھا گیا ہے اور "غیر حاضر، منتقل شدہ، متوفی، ڈپلیکیٹ نام اور دیگر" کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ان ووٹرز کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا لیکن 31 اگست سے 30 ستمبر کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کر کے اپنے نام شامل کر سکتے ہیں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ تصدیق کا اگلا مرحلہ مسودہ ووٹر لسٹ کی اشاعت کے ساتھ شروع ہوگا۔ کچھ ووٹرز جن کے نام فہرست میں موجود ہیں اگر ان کی معلومات 2002 کی ایس آئی آر فہرست سے مماثل نہیں ہیں یا ان کے گنتی کے فارموں میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے تو انہیں نوٹس مل سکتے ہیں۔
دہلی کے سی ای او کے دفتر کے ایک اہلکار نے کہا کہ اس طرح کے تضادات میں موجودہ ووٹر لسٹ اور 2002 کی ووٹر لسٹ میں ووٹر کے نام کے درمیان مماثلت، ووٹر اور ان کے والدین کی عمر کے درمیان 15 سال سے کم یا 50 سال سے زیادہ کا فرق، یا بہن بھائیوں کی تاریخ پیدائش کے درمیان نو ماہ سے کم کا فرق شامل ہوسکتا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اگر ووٹر کی عمر یا شہریت کے بارے میں کوئی خدشات ہیں تو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او) اضافی دستاویزات طلب کر سکتے ہیں۔ صرف آدھار ہی اہلیت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔
ووٹر کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے دستاویز کے تقاضے بھی مختلف ہوں گے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ یکم جولائی 1987 سے پہلے ہندوستان میں پیدا ہونے والوں کو اپنی تاریخ اور/یا جائے پیدائش ثابت کرنے والے دستاویزات کی ضرورت ہوگی۔ یکم جولائی 1987 اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہونے والوں کو اپنے اور اپنے والدین میں سے کسی ایک کی دستاویزات کی ضرورت ہوگی، جب کہ 2 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہونے والوں کو اپنے والدین دونوں کی دستاویزات کی ضرورت ہوگی۔
سی ای او کے دفتر کے اعداد و شمار کے مطابق، دہلی کے 70 اسمبلی حلقوں میں ووٹروں کو حذف کرنے کا فیصد مختلف ہے۔ روہنی 83.43 فیصد ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ فہرست میں سرفہرست ہے، جب کہ تغلق آباد میں سب سے کم 52.15 فیصد ہے۔
اقلیتی اکثریتی حلقوں میں، اوکھلا میں 362,813 گنتی فارموں میں سے 45.32 فیصد، 164,435 کو "جمع نہیں کیا گیا" کے طور پر درج کیا گیا ہے۔
بوتھ لیول آفیسرز نے پہلے شاہین باغ اور جسولا وہار جیسے علاقوں میں رہنے والے لوگوں، خاص طور پر بہار، اتر پردیش، آسام اور مغربی بنگال کے تارکین وطن خاندانوں کو 2002 کی ووٹر لسٹ سے جوڑنے میں مشکلات کی اطلاع دی تھی۔
دوسری جانب کئی حلقوں میں ڈیجیٹائزیشن نسبتاً زیادہ تھی۔ شکور بستی میں 81.26 فیصد، راجوری گارڈن میں 79.14 فیصد، منگل پوری میں 78.76 فیصد اور اتم نگر میں 77.76 فیصد رہا۔