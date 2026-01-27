پدما بھوشن میرے لیے ایک چیلنج ہے، کینسر کے خلاف جدوجہد مزید تیز کروں گا: ڈاکٹر نوری
بسواتارکم انڈو امریکن کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے چیئرمین ننداموری بالاکرشنا نے ڈاکٹر نوری دتاتریوڈو کو مبارکباد دی۔
Published : January 27, 2026 at 3:29 PM IST
حیدرآباد: معروف کینسر ریسرچر ڈاکٹر نوری دتاتریوڈو نے پیر کے روز کہا کہ پدما بھوشن ایوارڈ ان کے لیے صرف اعزاز نہیں بلکہ ایک بڑا چیلنج ہے، جو کینسر کے خلاف ان کی جدوجہد کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قومی اعزاز انہیں بھارت میں کینسر کے خلاف جنگ کو تیز کرنے کی نئی ترغیب دیتا ہے۔
بنجارہ ہلز میں واقع بسواتارکم انڈو امریکن کینسر اسپتال میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نوری نے کہا کہ اگرچہ انہیں بیرونِ ملک کئی اعزازات مل چکے ہیں، لیکن اپنے وطن کی طرف سے ملنے والا یہ اعزاز ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے وزرائے اعلیٰ نے کینسر کی روک تھام سے متعلق ان کے روڈ میپ کی حمایت کی ہے اور وہ اس کے نفاذ کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔
ڈاکٹر نوری نے امید ظاہر کی کہ آئندہ چھ سے سات برسوں میں بعض قابلِ تدارک کینسرز کا مکمل خاتمہ ممکن ہے، جبکہ دیگر اقسام کے کینسر پر عوامی بیداری کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر اسپتال کے چیئرمین ننداموری بالاکرشنا نے ڈاکٹر نوری کو تہنیت پیش کی۔ تقریب میں ٹرسٹ بورڈ کے رکن جے ایس آر پرساد، سی ای او ڈاکٹر کے کرشنیا اور دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔
یومِ جمہوریہ کی ایک یادگار جھلک میں، اسپتال میں مصنوعی حنجرے کے ذریعہ علاج کرانے والے 75 سے زائد مریضوں نے مل کر قومی ترانہ گایا، جسے ورلڈ بک آف ریکارڈز (لندن) نے ایک عالمی ریکارڈ قرار دیا۔