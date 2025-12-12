بنگال: 79 قبائلیوں کا ایس آئی آر فارم بھرنے سے انکار، 'ماجھی سرکار' کا مطالبہ
حکومت نے کہا کہ کوئی انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ قبائلیوں نے کہا کہ وہ صرف ماجھی سرکار کی بات سنیں گے۔
Published : December 12, 2025 at 6:59 AM IST
رانی بند (بانکورہ)، مغربی بنگال: جمعرات کو اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن (ایس آئی آر SIR) فارم بھرنے کا آخری دن تھا۔ تاہم، بنکورا کے رانی بند بلاک کے موچیکاٹا اور بیدھواشول گاؤں کے 79 قبائلی لوگ اب بھی فارم بھرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے 'ماجھی سرکار' کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، لیکن وہ اپنی برادری کے مقامی سرکردہ افراد کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
واضح رہے کہ مغربی بنگال میں ماجھی سرکار کی کوئی باضابطہ حکومت نہیں ہے لیکن اسے قبائلی برادری میں بہت عزت حاصل ہے۔ یہ قبائلی برادری کی تنظیم ہے جس کے فیصلے وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد ہیرا سنگھ دیو (کنگل ماجھی) نے رکھی تھی۔ وہ بنیادی طور پر قبائلی برادریوں میں پانی، جنگل اور زمین کے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرتے ہیں۔ وہ کوئی ہتھیار نہیں رکھتے اور تمام فیصلے بحث کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان قبائلی برادریوں نے اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن (ایس آئی آر SIR) میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔
کیا کوئی انہیں اکسا رہا ہے؟
جنگل محل میں 22 قبائلی خاندانوں کے 79 افراد کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہی 'ماجھی سرکار' شناختی کارڈ موجود ہیں اور اس لیے انہیں اپنی ہندوستانی شہریت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ اڈیشہ میں کچھ لوگ 'سماج وادی انٹرنیشنل مانجھی سرکار' کے نام پر غریب اور ناخواندہ قبائلی لوگوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن (ایس آئی آر SIR) فارم نہیں بھر رہے ہیں۔
اوڈیشہ سے ماجھی کے نمائندوں نے ملاقات کی
حال ہی میں پولیس نے ماجھی سرکار کے نام پر دھوکہ دہی کے الزام میں تین لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں اڈیشہ کے باشندے بھی شامل ہیں۔ اس سے بے پرواہ ہوکر منگل کی صبح، گیتا مرمو سمیت سوشلسٹ انٹرنیشنل ماجھی گورنمنٹ فارمر سولجر ویمنز ایسوسی ایشن (سِم) کے تین نمائندے اوڈیشہ سے رانی بند کے موچیکاٹا گاؤں پہنچے۔ ماجھی سرکار کا مخصوص لباس پہن کر، جس میں ٹوپی اور کمان اور تیر کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھے، انہوں نے ایک طویل میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ رات دیر گئے تک جاری رہی جس میں ماجھی سرکار کی سرگرمیوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے اختتام پر، گاؤں والوں نے اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن (ایس آئی آر SIR) فارم بھرنے سے انکار کرنے کے اپنے فیصلے کو دہرایا۔
حکومت سے الگ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں
ماجھی سرکار کی نمائندہ گیتا مرمو نے کہا، "ہم ہندوستان کے مقامی ہیں، اس لیے ہمیں حکومت سے الگ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک نمائندے اڈیشہ سے اور دو دیگر کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان واقعات نے گاؤں والوں کو ذہنی طور پر توڑ دیا ہے۔ ہم انہیں ہمت دلانے آئے ہیں۔ ہم نے مختلف سماجی مسائل پر بات کی۔"
انتظامیہ نے اوڈیشہ کے ماجھی نمائندوں کے دعوؤں کو مسترد کر دیا
جب مقامی انتظامیہ نے قبائلیوں کو صورتحال سمجھانے کی کوشش کی تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں، تحقیقات کے دوران، پولیس نے ماجھی حکومت کی آڑ میں کام کرنے والے ایک دھوکہ دہی کے ریکیٹ کا پردہ فاش کیا اور اسی طرح کے الزام میں دو لوگوں کو اڈیشہ اور باریکول علاقے سے اور ایک دوسرے کو بندوان سے گرفتار کیا۔
قبائلیوں کو راضی کرنے کی کوشش
منگل کو، آل انڈیا رائٹرز ایسوسی ایشن کی جنوبی بنکورہ شاخ، بھارت جکات ماجھی پرگنہ محل، آدیواسی ایکتا منچ اور دیگر قبائلی دانشور گروپوں کے تقریباً 15 نمائندوں نے گاؤں والوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے رانی بند کے کئی گاؤں کا دورہ کیا۔ بھیدوواشول (Bheduwashole) میں کوئی نہ ملا، وہ مچیکاٹا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں، انہوں نے دیکھا کہ گاؤں والے پہلے ہی اڈیشہ کی 'ماجھی حکومت' کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ قبائلی برادری کے نمائندوں کی بار بار درخواستوں کے باوجود گاؤں والوں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔
گاؤں والوں نے اوڈیشہ کی 'ماجھی سرکار' کے نمائندوں اور ممتاز قبائلی رہنماؤں کے درمیان ایک مشترکہ میٹنگ کی تجویز پیش کی۔ تاہم قبائلی رہنماؤں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ وہ گاؤں والوں سے الگ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ طویل انتظار کے بعد، قبائلی رہنما سڑک پر کھڑے ہوئے اور گاؤں والوں کو اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن (ایس آئی آر SIR) فارم بھرنے کی اہمیت سمجھائی۔
فارم پر کرنے کی اپیل کی
آدیواسی ایکتا منچ کے ایک رکن بسوناتھ سردار نے کہا، "ہماری سنتھل کمیونٹی کے کچھ پسماندہ لوگوں کو دوسروں نے اکسایا اور برین واش کیا اور اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن (ایس آئی آر SIR) فارم بھرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے ابھی تک فارم نہیں بھرا ہے۔ انہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ وہ صرف 'ماجھی سرکار' کی بات سن رہے ہیں۔ اس لیے اوڈیشہ کی تمام سماجی لیڈران اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آدیواسی ایکتا منچ کی کمیٹی ان کے ساتھ بات کرنے آئی تھی لیکن میٹنگ بلانے کے بعد بھی وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سڑک پر کھڑے ہو کر ان سے فارم بھرنے کی تاکید کی۔
اپنی پہل پر وہاں جانے کے باوجود ذلیل ہو کر لوٹنا پڑا
آدیواسی ایکتا منچ کے ایک اور رکن چیتل ابدر نے کہا، "ہمیں امید ہے کہ ہماری بات سننے کے بعد، وہ اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن (ایس آئی آر SIR) فارم بھریں گے، تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ہم نے انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جمہوریت یا ہندوستان کے اصولوں کے خلاف نہ جائیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تحفظات سننے کے بعد وہ آپس میں اس پر بات کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ خود اپنی پہل پر وہاں جانے کے باوجود ذلیل ہو کر لوٹنا پڑا۔ یہ رویہ قبائلی برادری کی ثقافت کے مطابق نہیں ہے۔"