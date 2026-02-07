سکم میں ایک ہی رات میں زلزلے کے بارہ جھٹکے! عوام اور سیاحوں میں خوف
جمعرات کی رات شمال مشرقی ہند میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر تقریباً 4.3 ریکارڈ کی گئی۔
Published : February 7, 2026 at 1:05 PM IST
گانگ ٹوک: سکم میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب آنے والے مسلسل بارہ زلزلوں نے ریاست بھر میں عوام کی نیندیں اڑا دیں۔ اگرچہ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم ایک ہی رات میں اتنی بڑی تعداد میں زلزلوں کا آنا انتہائی غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے، جس پر ماہرینِ ماحولیات اور ارضیات نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیاحوں میں بھی شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔
جمعرات کی رات دیر گئے شمال مشرقی ہند میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر تقریباً 4.3 ریکارڈ کی گئی۔ یہ جھٹکے سکم، بھوٹان اور شمالی بنگال کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ابتدائی زلزلے کے بعد سکم میں آفٹر شاکس کا سلسلہ شروع ہوا، جو جمعہ کی صبح تک جاری رہا۔
سکم محکمۂ موسمیات کے ڈائریکٹر گوپی ناتھ کے مطابق، “پہلا اور سب سے شدید زلزلہ رات تقریباً ایک بجے محسوس کیا گیا، جس کے بعد صبح تک مجموعی طور پر بارہ زلزلے ریکارڈ ہوئے۔ معاملے کی اطلاع مرکزی محکمۂ موسمیات کو دے دی گئی ہے اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔”
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمالیائی خطہ ایک نوجوان اور نازک پہاڑی سلسلہ ہے، جہاں بڑے زلزلوں کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ شمالی بنگال یونیورسٹی کے ماہرِ ارضیات پروفیسر رنجن رائے نے کہا، “ہم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ ہمالیہ میں 8 سے 9 شدت کے زلزلوں کا امکان موجود ہے۔ غیر سائنسی و دیگر تعمیرات جیسے ہوٹل، کثیر المنزلہ عمارتیں، سڑکیں اور پل پہاڑوں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں، جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔”
سلی گڑی کے ایک کالج پروفیسر نے بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ “پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنانا، بے ہنگم کنکریٹ تعمیرات اور تیستا ندی پر مزید ڈیموں کی تعمیر زمین کے توازن کو متاثر کر رہی ہے، جو زلزلوں کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔”
بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دارجلنگ، کالیمپونگ، سکم، کشمیر، اروناچل پردیش اور میانمار تک پھیلا یہ پورا خطہ زلزلہ کے اعتبار سے انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ زلزلے اس رپورٹ کی سنگین پیش گوئیوں کی تصدیق کرتے نظر آ رہے ہیں۔
سکم میں اس وقت سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہوٹل اور ٹور آپریٹرز کو تشویش زدہ سیاحوں کی کالیں موصول ہو رہی ہیں۔ ہمالین ہاسپیٹیلٹی اینڈ ٹورازم ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے سکریٹری سمرت سنیال نے کہا، “سیاح گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال کسی بڑی پریشانی کی بات نہیں۔ انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے۔”