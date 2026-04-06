شادی شدہ خاتون کو مشتبہ حالات میں زندہ جلا دیا گیا، سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج، شوہر کو پولیس نے کیا گرفتار

بستی ضلع کے چھاؤنی پولیس اسٹیشن علاقے میں رام گڑھ چوگڑوا گاؤں میں سنسنی خیز واقعہ کی اطلاع ہے۔ یہ شادی 2018 میں ہوئی تھی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 6, 2026 at 1:28 PM IST

بستی، اترپردیش: گزشتہ ہفتہ کو چھاؤنی تھانہ علاقہ کے اندر واقع رام گڑھ چوگڑوا گاؤں میں ایک 30 سالہ شادی شدہ خاتون کی مشتبہ حالات میں جھلسنے کے بعد موت ہوگئی۔ اس واقعہ کے سلسلے میں خاتون کے خاندان والوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ موت جہیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔

خاتون کے بھائی کی طرف سے درج کرائی گئی تحریری شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے، پولس نے سات افراد کے خلاف سنگین تعزیری دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جن میں اس کے شوہر، ساس، جیٹھ اور نند سمیت سات افراد شامل ہیں۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ پولیس نے ملزم شوہر کو گرفتار کر لیا ہے جب کہ دیگر ملزمین فرار ہیں۔

خاندان کے افراد نے کئی مرتبہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی

بتایا گیا ہے کہ 2018 میں، سیما (30) چھاؤنی تھانہ علاقے کے کوہل تیواری کے رہنے والے بھرت کی بیٹی کی شادی رام گڑھ چوگڑوا گاؤں کے رہنے والے رام سورت پرجاپتی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اس کے سسرال والوں نے مبینہ طور پر سیما کو جہیز کے لیے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کے اپنے خاندان کے افراد نے کئی مواقع پر ثالثی اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے مداخلت کی، لیکن ان کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔

اس کی بہن کو زندہ جلا دیا

گزشتہ ہفتہ، سیما کی مشتبہ حالات میں اپنے گھر میں آگ لگنے کے بعد موت ہوگئی۔ اس کے شوہر اور دیگر سسرال والوں نے اسے ایک مقامی اسپتال پہنچایا، جہاں سے اسے لکھنؤ کے کے جی ایم یو ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا۔ سیما کا کل رات انتقال ہوگیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اس کے اپنے خاندان کے افراد فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ سیما کے بھائی جناردھن پرجاپتی نے الزام لگایا ہے کہ اس کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس کی بہن کو زندہ جلا دیا۔

مطالبات پر ڈٹے رہے اور جلا کر قتل کر دیا

ان کا مزید کہنا تھا کہ اس واقعے سے قبل سسرال والے کافی عرصے سے سیما کو جہیز کے لیے ہراساں کر رہے تھے۔ ثالثی اور صلح کی متعدد کوششوں کے باوجود سسرال والے اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے اور اب بالآخر اسے جلا کر قتل کر دیا ہے۔ ہررائیہ سرکل کی ڈی ایس پی سورنیما سنگھ نے بتایا کہ شادی شدہ خاتون کے بھائی کی جانب سے درج کرائی گئی تحریری شکایت کی بنیاد پر شوہر رام سورت پرجاپتی کے ساتھ ان کی ساس شیام کالی، بڑے بھائی پرشورام، چھوٹے بھائی بھگوان اور تین بہوؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔

رام سورت کو فی الحال گرفتار کر لیا گیا ہے، جب کہ دیگر ملزمین اپنے گھر سے فرار ہو گئے ہیں۔ ملزمین کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ فرانزک تحقیقاتی رپورٹ اور دیگر شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔

