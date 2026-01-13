مرزا پور میں دوہرا قتل؛ سوتیلے بیٹے نے تیز دھار ہتھیار سے ماں اور بھائی کو قتل کر دیا، خاتون کی لاش نہر سے برآمد
پولیس کے مطابق سوتیلے بیٹے نے جائیداد کے تنازعہ پر قتل کیا۔
Published : January 13, 2026 at 10:11 AM IST
مرزا پور: ضلع کے مدیھان علاقے میں ماں بیٹے کو تیز دھار ہتھیار سے قتل کر دیا گیا۔ سوتیلے بیٹے نے جائیداد کے تنازعہ پر قتل کیا۔ بیٹے کی لاش گھر سے ملی، ماں کی لاش پولیس نے نہر سے برآمد کی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق پیر کی رات ماں بیٹے کو تیز دھار ہتھیار سے اس وقت قتل کیا گیا جب وہ سو رہے تھے۔ ملزم نے ماں کی لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور بیٹے کی لاش گھر سے برآمد کر لی۔ پولیس نے اطلاع دی کہ آیوش گپتا (32) اور اس کی ماں، اوشا گپتا (62) مدیھان بازار اپنے گھر کے برآمدے میں سو رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب، اوشا کا سوتیلا بیٹا راہل وہاں پہنچا اور ان پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا، جس سے ماں اور بیٹے دونوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد راہل نے اپنی ماں کی لاش کو اٹھا کر گھر سے تقریباً دو سو میٹر دور ایک نہر میں پھینک دیا۔
صبح کے وقت وہاں سے گزرنے والے مقامی لوگوں نے نہر کے قریب خون دیکھا۔ جائے وقوعہ پر لوگوں کا ہجوم جمع ہوگیا۔ اسی دوران آیوش کی لاش گھر میں پڑی ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔ جب ملزم راہول کو شک کی بنیاد پر پکڑا گیا تو اس نے اپنی ماں کی لاش کو نہر میں پھینکنے کا اعتراف کیا۔ جس کے بعد لاش کی تلاش شروع کی گئی۔
مدھیہن پولیس اسٹیشن انچارج بالمکند مشرا کے مطابق آیوش کے والد پریم چند نے دو شادیاں کی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا راہول اور ایک بیٹی گنجا اور دوسری بیوی اوشا سے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا آیوش تھا۔ دونوں پریم چند کی موت کے بعد سے جائیداد کے تنازع میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (آپریشنز) منیش مشرا نے بتایا کہ سوتیلے بیٹے نے جائیداد کے تنازعہ پر اپنی ماں اور بھائی کا قتل کیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔