لکھنؤ میں دوہرا قتل: ماں کا ٹب میں ڈباکر قتل، معذور بیٹے نے گھونٹ دیا گلا
موہن لال گنج تھانہ علاقہ کے تحت سسندی قصبہ میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے پاس واردات کا کوئی سراغ نہیں ہے۔
لکھنؤ: نامعلوم حملہ آوروں نے پیر کی رات موہن لال گنج تھانہ علاقے کے تحت سیسندی قصبے میں ایک ماں اور اس کے معذور بیٹے پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے خاتون کو ٹب میں ڈبو کر بیٹے کا گلا گھونٹ دیا۔ دوہرے قتل کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس اور فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کئے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم پولیس ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے۔ دوہرے قتل کی واردات کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
انسپکٹر موہن لال گنج اروند کمار نے بتایا کہ یہ واقعہ سسندی قصبے میں منی سکریٹریٹ کے قریب پیش آیا جہاں ماں اور بیٹے کے قتل کی اطلاع ملی۔ پولیس ٹیم کی تحقیقات میں شبنم (45) اور اس کے بیٹے شاداب (18) کے قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ خاتون کی لاش باتھ روم کے ٹب میں ڈوبی ہوئی اور شاداب کی لاش کمرے میں پڑی ہوئی ملی۔ شاداب بصارت سے محروم ہیں۔
پڑوسیوں نے انکشاف کیا کہ شبنم کی والدہ، ریشماں، COVID-19 وبائی امراض کے دوران اپنے شوہر سے محروم ہوگئیں۔ ریشماں شبنم کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی شادی کاکوری میں ہوئی تھی۔ فی الحال شبنم اپنے بیٹے کے ساتھ سسندی میں رہتی تھی۔ شبنم گھر میں مسالہ کھیر کی دکان چلاتی تھی۔ فرانزک ٹیم نے گھر کے اندر سے فنگر پرنٹس سمیت سائنسی شواہد اکٹھے کئے۔ ڈاگ سکواڈ کو بھی استعمال کیا گیا لیکن کوئی ٹھوس سراغ نہیں ملا۔
انسپکٹر اروند کمار کے مطابق ڈکیتی اور دشمنی سمیت کئی عوامل کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ قریبی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خاتون کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جلد تحقیقات کا نتیجہ نکلے گا اور جرم بے نقاب ہو جائے گا۔