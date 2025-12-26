خاتون وارڈ ممبر اور اس کے شوہر کا گلا کاٹ کر قتل
گیا میں، شیرگھاٹی وارڈ 1 کی خاتون وارڈ ممبر کیسری دیوی اور اس کے شوہر پردیپ یادو کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔
گیا: بہار کے گیا میں ایک خاتون وارڈ ممبر اور اس کے شوہر کا کل رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ان کے گلے کو تیز دھار ہتھیار سے کاٹا گیا تھا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
یہ واقعہ گیا کے شیرگھاٹی تھانے کے تحت چپی گاؤں میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جوڑا اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنجر زمین میں بنی جھونپڑی میں سو رہا تھا۔ اسی دوران مجرموں نے قتل کردیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی شیرگھاٹی تھانے کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
واقعہ سے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ اہل خانہ کے علاوہ چپی گاؤں میں سوگ چھا گیا ہے۔ اس واقعہ سے لوگ حیران ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق شیرگھاٹی وارڈ 1 کی خاتون وارڈ ممبر کیسری دیوی اور ان کے شوہر پردیپ یادو کل رات گھر سے نکلے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ فصلوں کی حفاظت کے لیے بنجر زمین میں ایک جھونپڑی میں سونے چلے گئے تھے۔
روی کمار متوفی کے بیٹے کے مطابق والدین کو جمعرات کی رات مجرموں نے قتل کر دیا تھا۔ جمعہ کی صبح جب میرے والدین گھر واپس نہیں آئے تو میں نے انہیں فون کیا، تاہم بار بار فون کرنے کے باوجود کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس سے میرے اہل خانہ میں تشویش پیدا ہوئی، جب ہم جائے وقوعہ پر پہنچے تو ان کی لاشیں وہاں پڑی تھیں۔
رنکی کماری مقتول کی بیٹی کے مطابق والد کا کھیت کو لے کر کچھ لوگوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو اور میری والدہ کو قتل کیا گیا۔ میں ابھی کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ سب کچھ بعد میں معلوم ہو گا۔
شیرگھاٹی پولیس اسٹیشن کے انچارج موہن کمار نے بتایا کہ چپی گاؤں میں ایک شوہر اور بیوی کا قتل کیا گیا۔ ٹیکنیکل سیل اور سکواڈ کتوں کی مدد سے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ مجرموں نے تیز دھار ہتھیاروں کے استعمال سے واردات انجام دیا ہے۔
پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ کیس کی مختلف زاویوں سے جانچ کی جا رہی ہے۔ بہت جلد واقعے میں ملوث تمام مجرموں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ڈاگ اسکواڈ اور ٹیکنیکل سیل کی مدد سے تفتیش کی جارہی ہے۔