لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد اجتماعی عصمت دری اور تیزاب حملہ؛ مجرموں کو دوہری عمر قید کی سزا سنائی گئی
سرکاری وکیل کلدیپ سنگھ نے کہا کہ عدالت نے صرف 10 ماہ میں سماعت مکمل کی۔ فیصلے سے انصاف قائم ہوا ہے۔
بلرام پور: عدالت نے ان مجرموں کو سخت سزا سنائی ہے جنہوں نے امتحان دے کر گھر لوٹ رہی طالبہ کو اغوا کر کے اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی اور پھر تیزاب پھینک دیا۔ عدالت نے صرف 10 ماہ میں سماعت مکمل کی۔ دونوں ملزمان کو دوہری عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ دونوں پر چار چار لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔
سرکاری وکیل کلدیپ سنگھ نے بتایا کہ یہ واقعہ 4 مارچ 2025 کو پیش آیا۔ 20 سالہ طالبہ، جو سدھارتھ نگر ضلع کی رہائشی ہے، انٹرمیڈیٹ کا امتحان دینے کے بعد واپس آرہی تھی۔ ملزم اجے کمار اور اس کے ساتھی دھامیندر سونی نے طالبہ کو کھٹیہنا چوراہے کے قریب اغوا کیا، اسے زبردستی کار میں بٹھایا، اور اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔
حکومتی وکیل نے کہا کہ مجرموں نے متاثرہ کے خلاف ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس کی عصمت دری کرنے کے بعد، انہوں نے اسے ہتھوڑے سے بے دردی سے مارا اور اس کی زبان کاٹ دی۔
مزید انہوں نے متاثرہ پر تیزاب پھینک دیا، جس سے اس کا پورا جسم جل گیا۔ انہوں نے اسے سڑک کے کنارے مردہ حالت میں چھوڑ دیا اور فرار ہوگئے۔
متاثرہ خوش قسمتی سے بچ گئی: اس نے کہا کہ کسی نے متاثرہ کے رونے کی آواز سنی اور ایمبولینس کو بلایا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے اسے لکھنؤ ریفر کر دیا گیا، اور اس کی جان بچ گئی۔
پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ فرانزک ٹیم کو شواہد مل گئے۔ ایک ہتھوڑابرآمد ہوا۔ گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی۔
متاثرہ نے بیان دیا: سرکاری وکیل کلدیپ سنگھ نے کہا کہ متاثرہ کے بیان اور شواہد کی بنیاد پر، ڈسٹرکٹ جج اتکرش چترویدی نے اجے کمار عرف گوری شنکر، ساکن بالگڑھوا، سدھارتھ نگر ضلع، اور دھامیندر سونی عرف آکاش کو قصوروار پایا اور انہیں دوہری عمر قید کی سزا سنائی۔
عدالت نے مجرموں پر چار چار لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کو ہلا کر رکھ دینے والے اس واقعے میں عدالت کی سزا سے انصاف ہوا ہے۔
متاثرہ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے انصاف کی فتح قرار دیا۔ دوسری طرف، یہ مجرموں کے لیے ایک انتباہ بھی ہے: چاہے وہ کتنی ہی کوشش کریں، جرم ہمیشہ اونچی آواز میں چیختا ہے۔ قانون ان پر اپنی گرفت ضرور سخت کرے گا۔