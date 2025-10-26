انڈیگو ممبئی-کانپور فلائٹ کے دروازے جام ہونے سے مسافر32 منٹ تک پھنسے رہے
انڈیگو کی پرواز میں پیش آنے والے واقعہ نے مسافروں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ مسافر 32 منٹ تک فلائیٹ میں پھنسے رہے۔
Published : October 26, 2025 at 4:17 PM IST
ممبئی : ممبئی سے کانپور جانے والی انڈیگو کی پرواز 6E 824 میں لینڈنگ کے بعد دروازے 32 منٹ تک جام رہے۔ مسافروں میں شدید گھبراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ اندر پھنسے ہوئے تھے۔ پرواز پہلے ہی ممبئی سے 30 منٹ تاخیر کا شکار تھی۔ کانپور پہنچنے پر، اے ٹی سی سے کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے طیارہ 12 منٹ تک فضا میں چکر لگاتا رہا۔ آخر کار، یہ 3:58 بجے لینڈ ہوا۔
مسافر ہیمنت پانڈے نے بتایا کہ عملے کی بے بسی کے بعد تکنیکی ٹیم نے مداخلت کی۔ انڈیگو کے اسٹیشن منیجر نے دعویٰ کیا کہ کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انجن کو ٹھنڈا ہونے میں وقت لگا۔ تاہم، تحقیقات سے پتہ چلا کہ ایک ڈسچارج بیٹری کی وجہ سے مسئلہ پیش آیا تھا۔ تکنیکی ٹیم نے بیٹری چارج کی، جس کے بعد دروازے کھل گئے۔
واضح رہے کہ کچھ دن پہلے، کولکتہ سے سری نگر جانے والی انڈیگو کی پرواز 6E-6961 کو وارانسی موڑ دیا گیا۔ پائلٹ نے پرواز کے دوران ایندھن کے رساؤ کا پتہ لگایا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، پائلٹ نے فوری طور پر اے ٹی سی وارانسی سے رابطہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ جہاز میں سوار تمام 166 مسافر محفوظ رہے۔