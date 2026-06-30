کرناٹک میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرِ ثانی کا آغاز، گھر گھر جا کر اندراج ہوگا
اسی دوران ریاستی حکومت نے مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ (پی آر سی) جاری کرنے کے لیے نئی اور جامع ہدایات بھی نافذ کر دی ہیں۔
Published : June 30, 2026 at 3:29 PM IST
بنگلور: کرناٹک میں آئندہ انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کو درست اور شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے پیر سے خصوصی جامع نظرِ ثانی (ایس آئی آر) کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ اس مہم کے تحت بوتھ لیول افسران (بی ایل اوز) 30 جون سے 29 جولائی تک گھر گھر جا کر ووٹروں کو اندراجی فارم فراہم کریں گے اور انتخابی فہرستوں کی جانچ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس مہم کا مقصد انتخابی فہرست سے غیر مستحق یا فرضی ووٹروں کو الگ کرنا اور حقیقی ووٹروں کا اندراج یقینی بنانا ہے تاکہ آئندہ انتخابات مکمل شفافیت کے ساتھ منعقد کیے جا سکیں۔
اسی دوران ریاستی حکومت نے مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ (پی آر سی) جاری کرنے کے لیے نئی اور جامع ہدایات بھی نافذ کر دی ہیں۔ حکومت کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ کرناٹک میں مستقل رہائش کا سرکاری ثبوت تصور کیا جائے گا اور اسے مختلف سرکاری اسکیموں اور قانونی معاملات میں استعمال کیا جا سکے گا۔ نئے قواعد کے مطابق پی آر سی جاری کرنے کے لیے درخواست گزار کی پیدائش، کم از کم دس سال کی مستقل رہائش، ریاست میں مسلسل تعلیم، والدین یا شریک حیات کی رہائش، جائیداد کی ملکیت، ووٹر لسٹ، آدھار، راشن کارڈ، سرکاری ملازمت یا دیگر دستاویزی شواہد کو مدنظر رکھا جائے گا۔ تاہم حکومت نے واضح کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک شرط کا نہ ہونا درخواست مسترد کرنے کی واحد بنیاد نہیں ہوگا۔
ریاستی حکومت نے بتایا کہ ڈپٹی تحصیلدار، تحصیلدار یا دیگر مجاز افسران پی آر سی جاری کریں گے، جبکہ ان کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اسسٹنٹ کمشنر اور 60 دن کے اندر ڈپٹی کمشنر کے پاس اپیل کی جا سکے گی۔ ادھر کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے تمام اہل ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں لازمی حصہ لیں اور مقررہ مدت کے اندر اندراجی فارم جمع کرائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی شہری فارم جمع نہیں کراتا تو اس کا نام ووٹر لسٹ سے خارج ہو سکتا ہے، جس سے ووٹ ڈالنے کے حق کے ساتھ بعض سرکاری سہولتوں کے حصول میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔
چیف الیکٹورل آفیسر وی انبوکمار نے بتایا کہ ریاست بھر میں اس مہم کے لیے 68 ہزار سے زائد افسران تعینات کیے گئے ہیں، جن میں تقریباً 59 ہزار بوتھ لیول افسران، 7,500 سے زائد سپروائزرز اور 224 الیکٹورل رجسٹریشن افسران شامل ہیں۔ تمام اہلکاروں کو خصوصی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی مدت 5 اگست سے 4 ستمبر تک رہے گی، جبکہ ان کی جانچ اور فیصلہ 3 اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا۔ نظرِ ثانی شدہ حتمی ووٹر لسٹ 7 اکتوبر 2026 کو شائع کی جائے گی۔
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الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس خصوصی مہم کا بنیادی مقصد ایک ایسی انتخابی فہرست تیار کرنا ہے جو درست، شفاف اور قابلِ اعتماد ہو، تاکہ آئندہ انتخابات میں ہر اہل شہری اپنے جمہوری حقِ رائے دہی سے مؤثر انداز میں استفادہ کر سکے۔