"نمک حرام": مرکزی وزیر گری راج سنگھ کے متنازعہ بیان پر آر جے ڈی اور پپو یادو کی تنقید

"نمک حرام": مرکزی وزیر گری راج سنگھ کے متنازعہ بیان پر آر جے ڈی اور پپو یادو کی تنقید
سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھانا اور اپنی مرضی سے ووٹ دینا "نمک حرامی" ہے۔۔ گری راج سنگھ کے حالیہ متنازعہ بیان نے نئی بحث چھیڑدی۔
Published : October 19, 2025 at 8:04 PM IST
پٹنہ : مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے اقلیتی برادری کے خلاف ایک متنازعہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں "نمک حراموں" کے ووٹ نہیں چاہئیں۔ یہ تبصرہ انہوں نے بہار کے اَروَل ضلع میں ایک عوامی ریلی کے دوران کیا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا کہ مسلمان تمام مرکزی اسکیموں کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے۔ ان کے مطابق، ایسے لوگ "نمک حرام" کہلاتے ہیں۔
گری راج سنگھ نے ایک مولوی سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مولوی صاحب کے پاس آیوشمان بھارت ہیلتھ کارڈ ہے، جس کا جواب ہاں میں ملا۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کارڈ ہندو مسلم کی بنیاد پر تقسیم کیے جاتے ہیں، جس پر مولوی نے نفی میں جواب دیا۔ جب گری راج سنگھ نے مولوی سے پوچھا کہ کیا انہوں نے انہیں ووٹ دیا، تو مولوی نے پہلے ہاں کہا۔ لیکن خدا کی قسم کھانے پر مولوی نے انکار کر دیا۔ گری راج سنگھ نے کہا کہ انہوں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ انہیں "نمک حراموں" کے ووٹ نہیں چاہئیں۔
بیان پر مثبت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے جے ڈی (یو) کے ترجمان نیرج کمار نے تسلیم کیا کہ مرکزی حکومت فلاحی اقدامات میں امتیازی سلوک نہیں کرتی۔ تاہم، انہوں نے ایک مخصوص برادری کی طرف سے ووٹ نہ ملنے کو تشویشناک قرار دیا۔
وہیں آر جے ڈی کے ترجمان مرتنجے تیواری نے گری راج سنگھ کے بیان پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی رہنما ہندو مسلم کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ بے روزگاری، مہنگائی یا تعلیم جیسے حقیقی مسائل پر بات نہیں کرتے۔
لوک سبھا رکن پارلیمنٹ پپو یادو نے گری راج سنگھ کے بیان پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "نمک حرام" انہیں کہنا چاہیے جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کے دوران انگریزوں کی حمایت کی۔ پپو یادو نے مطالبہ کیا کہ ان تمام افراد اور تنظیموں کی نشاندہی کی جائے جنہوں نے آزادی کی تحریک میں دشمن (انگریزوں) کی حمایت کی تھی۔