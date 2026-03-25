مغربی بنگال انتخابات: مرکزی فورسز کی تعیناتی پر مہوا موئترا کا اعتراض
موئترا نے وزارت داخلہ سے سوال کیا کہ آیا ہزاروں اہلکاروں کو سیاسی رہنماؤں کی خدمت کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے؟
Published : March 25, 2026 at 5:04 PM IST
کولکاتا: مہوا موئترا نے مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات سے قبل مرکزی فورسز کی بھاری تعیناتی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سکیورٹی اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ قابلِ مذمت ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں موئترا نے وزارت داخلہ ہند سے سوال کیا کہ آیا ہزاروں اہلکاروں کو سیاسی رہنماؤں کی خدمت کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بنکورا میں مبینہ طور پر سکیورٹی اہلکار ایک سیاسی رہنما کا جھنڈا اٹھائے ہوئے نظر آئے۔
Is @HMOIndia sending 1000s companies of Central Forces to Bengal so they can be coolies for BJP leaders? See uniformed jawan carry flags for BJP leader (Official MLA Vehicle WB-23C-4076) in Bankura. Don’t shame our brave jawans in this manner. pic.twitter.com/rMD591Cuan— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) March 25, 2026
واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریاست میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے 2400 کمپنیوں پر مشتمل فورس تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس، بارڈر سکیورٹی فورس، سنٹرل انڈسٹریل سکیورٹی فورس اور دیگر فورسز شامل ہیں۔
ریاست میں ووٹنگ دو مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوگی، جس میں مجموعی طور پر 294 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ سکیورٹی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشنز کی نگرانی، ای وی ایم کی حفاظت اور حساس علاقوں میں گشت کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔
مہوا موئترا نے کہا کہ "ہمارے بہادر جوانوں کو اس طرح شرمندہ نہ کیا جائے" اور مطالبہ کیا کہ فورسز کا استعمال صرف انتخابی شفافیت کے لیے کیا جائے، نہ کہ کسی سیاسی فائدے کے لیے۔