"میرے گھر آنے والوں کو روکنے کا اختیار پولیس کو نہیں": سی جے پی کنوینر ابھجیت ڈِپکے کا سکیورٹی اہلکار سے تنازعہ
ڈپکے نے مہاراشٹرا پولیس کے رویہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "آپ دہلی پولیس کی طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟"
Published : August 8, 2026 at 2:23 PM IST
حیدرآباد : کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے کنوینر ابھجیت ڈِپکے نے مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں اپنے گھر پر تعینات ایک پولیس سب انسپکٹر (پی ایس آئی) کے رویے پر اعتراض کرتے ہوئے اسے سکیورٹی ڈیوٹی سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈِپکے نے الزام عائد کیا کہ پولیس افسر ان کے گھر آنے والے افراد کو روک رہا تھا اور یہ طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان سے کون ملاقات کر سکتا ہے اور کون نہیں۔
یہ واقعہ شہر کے والوج علاقے میں واقع ڈِپکے کی رہائش گاہ پر پیش آیا، جہاں انہیں مبینہ دھمکیوں کے بعد سکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے سکیورٹی فراہم کیے جانے کا ایک مقصد ان کی رہائش گاہ پر آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد کے باعث نظم و ضبط برقرار رکھنا بھی بتایا گیا ہے۔ اس معاملے سے متعلق دو ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔
ایک ویڈیو میں ڈِپکے پولیس کے ایک افسر سے فون پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری ویڈیو میں وہ اپنی رہائش گاہ پر تعینات ایک پی ایس آئی سے بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویڈیو میں ڈِپکے کو پولیس اہلکار سے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو خود اپنے گھر آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو پولیس کو اسے روکنے کا کیا اختیار ہے۔
انہوں نے پولیس کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "آپ دہلی پولیس کی طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟" ڈِپکے نے مزید کہا کہ اب تک ان کے گھر پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور پولیس انہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کس شخص سے ملاقات کریں اور کس سے نہ کریں۔ ویڈیو میں ڈِپکے نے پولیس اہلکار، جس کی شناخت انہوں نے صرف "سریش" کے نام سے کی، سے گھر سے باہر جانے کو بھی کہا۔
ڈپکے نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ مذکورہ اہلکار ان کی رہائش گاہ پر تعینات رہے۔ دوسری ویڈیو میں ڈِپکے ایک سینئر پولیس افسر سے فون پر شکایت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ PSI سریش ان سے ملاقات کے لیے آنے والے افراد کے ساتھ مبینہ طور پر سخت اور غیر مہذب رویہ اختیار کر رہا ہے اور لوگوں کو گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ڈِپکے نے پولیس افسر سے کہا کہ وہ مذکورہ اہلکار کو وہاں سے ہٹا دیں کیونکہ وہ اس کی موجودگی نہیں چاہتے۔
کاکروچ جنتا پارٹی کے کنوینر نے اپنے گھر کے آس پاس مبینہ طور پر سادہ لباس میں ریاستی سی آئی ڈی اہلکاروں کی موجودگی کا بھی دعویٰ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ افراد ان کی رہائش گاہ کے قریب موجود تھے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھ رہے تھے۔ ڈِپکے کے مطابق ایک صحافی نے انہیں بتایا کہ ان کے گھر کے قریب کچھ سی آئی ڈی اہلکار موجود ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب پولیس نے ان افراد کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تو انہوں نے خود کو سی آئی ڈی سے وابستہ اہلکار بتایا۔
ڈِپکے نے مزید دعویٰ کیا کہ مذکورہ صحافی نے ایک سی آئی ڈی اہلکار کے موبائل فون پر واٹس ایپ گروپ دیکھا، جس کا نام "Hit Spray" تھا، اور مبینہ طور پر وہاں سے رپورٹیں بھیجی جا رہی تھیں۔ تاہم ان دعوؤں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی پولیس کی جانب سے اس واٹس ایپ گروپ یا مبینہ سی آئی ڈی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی باضابطہ تصدیق سامنے آئی ہے۔
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والوج علاقے کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنر آف پولیس پنکج اتولکر سے ان الزامات پر موقف حاصل کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب دستیاب نہیں ہو سکا۔ واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس سکیورٹی کے کردار، عوامی شخصیات کی نقل و حرکت اور سکیورٹی کے نام پر ان سے ملاقات کرنے والے افراد کی نگرانی کے اختیارات سے متعلق بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔ تاہم پولیس کی جانب سے باضابطہ وضاحت سامنے آنے کے بعد ہی اس تنازعے کے تمام پہلوؤں کی مکمل تصویر واضح ہو سکے گی۔