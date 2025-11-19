ETV Bharat / state

ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اودے پور میں امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے

اُدے پور میں شاہانہ تقریب منعقد ہوگی، امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شاہی شادی میں ٹرمپ جونیئر بھی شریک ہوں گے۔

ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اودے پور میں امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے
ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اودے پور میں امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے (Donald Trump Jr. (File/AFP))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اُدے پور: اُدے پور، جسے آبی جھیلوں کے شہرِ سے عالمی شہرت حاصل ہے، ایک بار پھر شاہانہ شادیوں کی جگمگاہٹ سے روشن ہونے والا ہے۔ ایک امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شاندار شادی شہر میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں امریکی نژاد الیزبتھ دلہن ہوں گی۔ اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فرزند ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر پہلی بار اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ اُدے پور آ رہے ہیں۔

شاہی شادی کی مرکزی تقاریب جمعہ اور ہفتہ کو جگ مندر پیلس اور سٹی پیلس کے مانک چوک میں ہوں گی، جن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ٹرمپ جونیئر اور ان کا خاندان لیلا پیلس میں قیام کرے گا، جو جھیل پیچولا کے وسط میں واقع اپنی خوبصورتی کے لیے معروف ہے۔ امریکی سیکیورٹی سروس کی خصوصی ٹیم بھی اُدے پور پہنچ چکی ہے تاکہ ٹرمپ خاندان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔

اسی ہفتے رانک پور میں بھی ایک بڑی شادی منعقد ہو رہی ہے، جہاں سکم کے گورنر او پی ماتھر کی نواسی کی شادی ہوٹل لال باغ میں طے ہے۔ اس تقریب میں مرکزی وزیرِ داخلہ امیت شاہ، سکم کے وزیراعلیٰ پریم سنگھ تمانگ، کرناٹک کے گورنر تھاورچند گہلوت سمیت کئی اہم شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ دو دنوں کے دوران ڈبک ایئرپورٹ پر درجنوں چارٹرڈ طیاروں کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Jamiat Ulama-i-Hind condemns tailor's killing: ادے پور واقعہ انسانیت کے نام پر بدنما داغ، مولانا محمود مدنی

اُدے پور کے ایس پی یوگیش گوئل نے بتایا کہ ٹرمپ خاندان کو ان کے شیڈول سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ دیوٹھانی ایکادشی کے ساتھ شادیوں کا سیزن اُدے پور میں شروع ہو چکا ہے۔ 7 اور 8 نومبر کو بھی دو شاہی شادیاں منعقد ہوئیں، جبکہ نومبر 2025 سے فروری 2026 تک 575 سے زائد ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہونے کی توقع ہے، جو مقامی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔

TAGGED:

ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر
اودے
UDAIPUR
LAKE PICHOLA
DONALD TRUMP JR TO VISIT UDAIPUR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.