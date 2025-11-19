ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اودے پور میں امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے
اُدے پور میں شاہانہ تقریب منعقد ہوگی، امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شاہی شادی میں ٹرمپ جونیئر بھی شریک ہوں گے۔
Published : November 19, 2025 at 3:48 PM IST
اُدے پور: اُدے پور، جسے آبی جھیلوں کے شہرِ سے عالمی شہرت حاصل ہے، ایک بار پھر شاہانہ شادیوں کی جگمگاہٹ سے روشن ہونے والا ہے۔ ایک امریکی ارب پتی کے بیٹے کی شاندار شادی شہر میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں امریکی نژاد الیزبتھ دلہن ہوں گی۔ اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فرزند ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر پہلی بار اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ اُدے پور آ رہے ہیں۔
شاہی شادی کی مرکزی تقاریب جمعہ اور ہفتہ کو جگ مندر پیلس اور سٹی پیلس کے مانک چوک میں ہوں گی، جن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ٹرمپ جونیئر اور ان کا خاندان لیلا پیلس میں قیام کرے گا، جو جھیل پیچولا کے وسط میں واقع اپنی خوبصورتی کے لیے معروف ہے۔ امریکی سیکیورٹی سروس کی خصوصی ٹیم بھی اُدے پور پہنچ چکی ہے تاکہ ٹرمپ خاندان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔
اسی ہفتے رانک پور میں بھی ایک بڑی شادی منعقد ہو رہی ہے، جہاں سکم کے گورنر او پی ماتھر کی نواسی کی شادی ہوٹل لال باغ میں طے ہے۔ اس تقریب میں مرکزی وزیرِ داخلہ امیت شاہ، سکم کے وزیراعلیٰ پریم سنگھ تمانگ، کرناٹک کے گورنر تھاورچند گہلوت سمیت کئی اہم شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ دو دنوں کے دوران ڈبک ایئرپورٹ پر درجنوں چارٹرڈ طیاروں کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
اُدے پور کے ایس پی یوگیش گوئل نے بتایا کہ ٹرمپ خاندان کو ان کے شیڈول سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ دیوٹھانی ایکادشی کے ساتھ شادیوں کا سیزن اُدے پور میں شروع ہو چکا ہے۔ 7 اور 8 نومبر کو بھی دو شاہی شادیاں منعقد ہوئیں، جبکہ نومبر 2025 سے فروری 2026 تک 575 سے زائد ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہونے کی توقع ہے، جو مقامی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔