ممتا بنرجی پر حملے کی کوشش! 'بوا' کہہ کر قریب آئی خاتون نے چاقو نکال لیا
ممتا کی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ڈولا سین نے کالی گھاٹ پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں ایک شکایت درج کرائی ہے۔
Published : October 14, 2026 at 7:35 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی سکیورٹی میں چوک کا ایک سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ کولکاتا کے کالی گھاٹ علاقے میں ان کی رہائش گاہ کے بالکل باہر ایک خاتون نے مبینہ طور پر ان پر حملے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ ممتا کی پارٹی کی ایم پی ڈولا سین نے کالی گھاٹ پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں ایک شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
درگا پوجا کے دوران پیش آیا واقعہ
شکایت کے مطابق، یہ واقعہ منگل کی شام تقریباً چھ بجے کا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، اپنی پارٹی کے لیڈر ویشوانر چٹرجی اور ایم پی ڈولا سین کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر کالی گھاٹ کے ملن سنگھ میں درگا پوجا کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہی تھیں۔ اسی دوران گھر کے باہر ایک خاتون اچانک ان کے قریب آ گئی اور ان پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔
'بوا' کہہ کر قریب آئی خاتون
رکنِ پارلیمنٹ ڈولا سین کا الزام ہے کہ تنشکا ساہا نام کی اس خاتون نے ممتا بنرجی کو 'پشی' (بنگالی میں بوا/پوپھو) کہتے ہوئے ان کے قریب آئی اور ان کی طرف جھپٹنے کی کوشش کی۔ ڈولا سین کا دعویٰ ہے کہ اس وقت خاتون کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی تھا۔ اتنا ہی نہیں، خاتون پر شدید نشے میں ہونے کا بھی الزام ہے۔ بعد ازاں وہ ان کے گھر کے مرکزی دروازے پر کھڑی ہو کر نازیبا الفاظ کہنے لگی اور سڑک پر ہی لیٹ گئی، جس سے وہاں کا ماحول کافی کشیدہ ہو گیا۔
دعووں اور الزامات کی جانچ میں پولیس مصروف
واقعے کے بعد پولیس نے ملزم خاتون کو حراست میں لے لیا ہے۔ تاہم، خاتون نے خود کو پولیس کا 'سیوک والینٹیئر' بتایا ہے۔ پولیس ابھی اس کے اس دعوے کی سچائی کی تصدیق کر رہی ہے۔ ساتھ ہی، خاتون کے ڈرگز یا کسی دوسرے نشہ آور مادے کے اثر میں ہونے کے الزامات کی بھی میڈیکل جانچ کی جا رہی ہے۔ اس واقعے نے ریاست کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔
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