ڈاکٹروں نے خاتون کے پیٹ میں روئی اور دھاگہ چھوڑا، 5.2 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم
ڈاکٹروں نے خاتون کو ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیا جس سے ان کے پیٹ میں روئی اور دھاگے کے ساتھ خطرناک بیکٹیریا کا انکشاف ہوا۔
Published : December 18, 2025 at 4:36 PM IST
حیدرآباد: شہر کے ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن II نے ڈاکٹروں کی سنگین لاپرواہی پر برہمی کا اظہار کیا جنہوں نے سرجری کے دوران خاتون کے پیٹ میں روئی اور دھاگہ چھوڑ دیا۔ کنزیومر کمیشن نے متعلقہ ہسپتال کو 45 دنوں کے اندر متاثرہ کو جسمانی اور ذہنی اذیت کے لیے 5 لاکھ روپے اور قانونی اخراجات کے لیے 20 ہزار روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔
حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ٹی الیکھیا نے 19 اکتوبر 2015 کو چنئی کے کے ایچ ایم اسپتال میں سیزرین سیکشن کے ذریعے ایک بچی کو جنم دیا۔ انہیں 24 اکتوبر کو 1.2 لاکھ روپے کا بل ادا کرنے کے بعد چھٹی دے دی گئی۔ اس کے فوراً بعد، الیکھیا کو پیٹ میں درد ہونے لگا۔ جب درد شدید ہوگیا تو ڈاکٹروں نے ان کو 2020 میں کئی ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا جس سے ان کے پیٹ میں روئی اور دھاگے کے ساتھ خطرناک بیکٹیریا کا انکشاف ہوا۔ ڈاکٹروں نے انہیں نکالنے کے لیے سرجری کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس کے بعد الیکھیا نے کنزیومر کمیشن میں شکایت درج کرائی جس میں چنئی کے اسپتال اور ڈاکٹروں کی لاپرواہی کا الزام لگایا۔ ہسپتال کے وکیل نے دلیل دی کہ ہسپتال نے ایمرجنسی سرجری کے اثرات کی وضاحت کی تھی اور پانچ سال بعد درج کی گئی شکایت درست نہیں تھی۔
اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کنزیومر کمیشن نے کہا کہ یہ مسئلہ اسپتال اور ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے پیدا ہوا اور سپریم کورٹ کے احکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے معاملات میں ماہرین کی رائے ضروری نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن II کے چیئرمین وکانتی نرسمہا راؤ اور ممبران سری دیوی اور وی جناردھن ریڈی پر مشتمل بنچ نے الیکھیا کے حق میں فیصلہ دیا۔