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آندھرا پردیش میں خاتون کے پیٹ سے نکلے کئی لکڑی کے چمچ، قلم اور موم بتی، حیران رہ گئے ڈاکٹر

ڈاکٹروں نے جانچ میں پایا کہ خاتون کے پیٹ کے اندر بڑی تعداد میں پین (قلم)، لکڑی کے چمچ اور ایک موم بتی موجود ہے۔

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آندھرا پردیش میں خاتون کے پیٹ سے نکلے کئی لکڑی کے چمچ (Getty Images)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 7, 2026 at 3:15 PM IST

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نرسراؤ پیٹ: آندھرا پردیش کے پلناڈو ضلع ہیڈ کوارٹر نرسراؤ پیٹ کے ایک نجی ہسپتال میں علاج کے لیے آئی ایک خاتون کے پیٹ سے ڈاکٹروں نے سرجری کے دوران 14 قلم، 5 لکڑی کے چمچ اور ایک موم بتی نکالی۔ مریضہ کے والد کے مطابق، ان کی بیٹی ذہنی بیماری (Mental Illness) میں مبتلا تھی۔

ڈاکٹروں نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوراً آپریشن کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے لیپروسکوپک سرجری (Laparoscopic Surgery) کی مدد سے پیٹ میں سوراخ کر کے ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو باہر نکالا۔

سرجیکل اسپیشلسٹ پی۔ رام چندر ریڈی نے دی معلومات
ماتا شری ہسپتال کے سرجیکل اسپیشلسٹ پی۔ رام چندر ریڈی نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس میں یہ معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ نرسراؤ پیٹ منڈل کے پیٹلوری واری پالیم گاؤں کی ایک 33 سالہ شادی شدہ خاتون کو ہفتہ کے دن سینے میں درد کی شکایت کے بعد ان کے اہلخانہ ہسپتال لے کر آئے تھے۔

TAGGED:

MATASHRI HOSPITAL
ماتاشری ہسپتال
PALNADU DISTRICT ANDHRA PRADESH
PEN SPOON FOUND IN WOMAN STOMACH
SPOONS REMOVED FROM A WOMAN STOMACH

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