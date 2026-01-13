تلنگانہ: وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹریفک جرمانے پر ملنے والی چھوٹ ختم کرنے کا حکم دے دیا
سی ایم ریونت ریڈی نے کہا کہ شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کو کنٹرول کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔
Published : January 13, 2026 at 11:02 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شراب پی کر گاڑی چلانے کے معاملے میں ٹریفک جرمانے پر ملنے والی چھوٹ کو ختم کرنے کی ہدایت دے دی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔
سی ایم ریڈی نے کہا کہ انہوں نے پولیس کو ہدایت دی کہ جو لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جن کا چالان ہوتا ہے، انہیں چھوٹ نہ دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رجسٹریشن کے وقت گاڑیوں کو ان کے مالکان سے جوڑا جانا چاہیے اور آٹو ڈیبٹ سسٹم نافذ کیا جانا چاہیے، جس کے تحت ٹریفک کی خلاف ورزی پر جرمانہ براہ راست گاڑی کے مالک کے اکاؤنٹ سے کاٹ جائے گا۔
شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری پولیس کی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ تیز ڈرائیونگ پر آپ چالان لگاتے ہیں اور پھر سال کے آخر میں معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس بہرحال سال کے آخر میں رعایت دے گی اور وہ اسے ہلکے سے لیتے ہیں۔
قبل ازیں، بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ (کے ٹی آر) نے حیدرآباد میں جاری حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی (HYDRA) کی مہم کی مذمت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت بااثر لیڈروں کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ کر غریبوں کے گھروں کو کو چن چن کر مسمار کر رہی ہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی راما راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ وہ پہلے تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈروں بشمول پٹنم مہیندر ریڈی، کے وی پی رام چندر راؤ، وویک وینکٹ سوامی، اور پونگولیٹی سرینواس ریڈی کی مبینہ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائی کریں، بجائے اس کے کہ غریبوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جائے۔
کے ٹی آر نے ان ایم ایل ایز پر بھی تنقید کی جو بی آر ایس ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور بعد میں کانگریس پارٹی میں شامل ہوگئے۔ ایک طنزیہ تبصرے میں انہوں نے رخ پارٹی بدلنے کے بعد ان کی کامیابیوں پر سوال اٹھایا اور خبردار کیا کہ اقتدار مستقل نہیں ہوتا۔
