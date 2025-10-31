پچاس لاکھ روپے کا سونا جھیل میں ڈوبا! غوطہ خور ایشور نے جان خطرے میں ڈال کر تلاش کیا بیگ، زیورات ملنے پر مالک خوش
غوطہ خور مالپے کی ٹیم نے 20 فٹ گہری جھیل میں گرنے والے 50 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات پر مشتمل بیگ برآمد کیا۔
Published : October 31, 2025 at 12:55 PM IST
اُڈپی، کرناٹک: غوطہ خور ایشور مالپے کی ٹیم نے 20 فٹ گہری جھیل میں گرنے والے 50 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات پر مشتمل ایک بیگ برآمد کیا۔ کرناٹک کے اڈوپی کے غوطہ خور ایشور مالپے کے کام کی ستائش ہو رہی ہے۔ ان کی ٹیم نے 50 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات پر مشتمل ایک بیگ برآمد کیا جو 20 فٹ گہری جھیل میں گرا تھا اور اسے اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا تھا۔
چکمگلور ضلع میں ماگڈی کے قریب ایک کار کنٹرول کھو کر سڑک کے کنارے جھیل میں گر گئی۔ کار میں زیورات کی دکان کا مالک تیر کر ساحل پر پہنچا۔ کار کو کرین کے ذریعے اٹھایا گیا۔
تاہم، کار میں موجود 50 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات پر مشتمل ایک بیگ پانی میں گر گیا۔ اُڈپی کے ایشور مالپے کو فوراً فون پر اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ایشور مالپے کی ٹیم فوراً جائے وقوعہ پر پہنچی۔ مزید برآں، ایک پیچیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، ٹیم نے صرف 15 منٹ میں پانی سے سونے کے تھیلے کو بازیافت کیا۔
اس بارے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ایشور مالپے نے کہا، "میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار پانی میں گرے سونے کے زیورات کو بازیافت کیا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، لیکن اس بار لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات کار کے ساتھ پانی میں گرے، مجھے فوری طور پر کال موصول ہوئی، میں جائے وقوعہ پر پہنچا اور مختصر آپریشن کیا، میں نے ہیومن جیولری کے طور پر اس سونے کو پانی میں نکالا۔ اشارہ۔"
ایشور ملپے نے کہا، "سونے کے زیورات والا تھیلا مٹی میں دب گیا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تقریباً 20 فٹ گہرائی تک تلاش کی تو مجھے وہ مل گیا۔ خدا کی مہربانی اور لوگوں کی مہربانی سے سونا برآمد ہوا۔"