سنبھل کے ایک مدرسے کے خلاف بلڈوزر کارروائی، آس پاس کے 8 سے 10 مکانات بھی غیر قانونی قرار
پورے علاقے کو پولیس کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا، افسران اور پی اے سی کے اہلکار تعینات تھے۔
Published : February 12, 2026 at 2:51 PM IST
سنبھل: اترپردیش کے سنبھل کی نگر پنچایت، نرولی میں جمعرات کو ضلع انتظامیہ نے بڑی کارروائی کی۔ 285 مربع میٹر اراضی پر بنائے گئے دارالعلوم مدرسہ کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی بلڈوزر کارروائی سے قبل ہی مسلم کمیونٹی کے افراد نے مدرسہ خالی کرنا شروع کر دیا۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی غیر قانونی قبضوں کے خلاف کی گئی۔ اس کارروائی کی وجہ سے علاقے میں صبح سے افراتفری پھیل گئی۔
یہ واقعہ نرولی شہر کے محلہ بنجاری کوان میں پیش آیا، جو تحصیل چندوسی کے بنیاتھر تھانہ علاقے میں واقع ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 1635 اور 1636 نمبر والے پلاٹوں پر 8 سے 10 مکانات بنائے گئے جن کا ریونیو ریکارڈ میں کمپوسٹ گڑھے اور عوامی سڑک کے لیے زمین کے طور پر درج ہے۔ انتظامیہ کے مطابق، ان تعمیرات کو غیر قانونی سمجھتے ہوئے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
انتظامیہ کارروائی کے حوالے سے پوری طرح الرٹ نظر آئی۔ ایس ڈی ایم چندوسی آشوتوش تیواری، نائب تحصیلدار ستیندر چاہر اور سی او چندوسی منوج کمار سنگھ جائے وقوعہ پر موجود تھے۔ امن و امان کی کسی بھی صورت حال کو روکنے کے لیے پانچ تھانوں کی پولیس فورس کے ساتھ پی اے سی کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ پورا علاقہ پولیس کیمپ میں تبدیل ہوگیا۔
سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ چندوسی آشوتوش تیواری نے بتایا کہ زیر بحث زمین پر غیر قانونی قبضے کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 67 کے تحت کارروائی کی گئی۔ تجاوزات کو دو نوٹس دے کر کافی وقت دیا گیا لیکن تعمیرات نہیں ہٹائی گئیں۔ چنانچہ دارالعلوم مدرسہ کے خلاف کارروائی جاری ہے۔
دوسری طرف نرولی پنچایت کے چیئرمین بٹن ملک نے انتظامیہ کی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں کوئی اطلاع یا نوٹس نہیں ملا۔ انہوں نے مدرسہ کو ایک مذہبی مقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تقریباً 300 گز پر واقع ہے اور اسلامی تعلیم کی جگہ ہے۔ فی الحال، سخت حفاظتی اقدامات کے درمیان آپریشن جاری ہے۔ پورے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے اور انتظامیہ ہر سرگرمی پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔
