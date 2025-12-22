"میں تمہاری وردی اتار دوں گی، میں تمہیں عصمت دری کیس میں پھنسادوں گی،" کانسٹیبل نے بلیک میل سے ہراساں ہونے پر کرلی خودکشی
کانسٹیبل کے بھائی نے اعظم گڑھ کی خاتون کے خلاف درج کرائی رپورٹ، پولیس موبائل چیٹ اور کال ریکارڈ کی جانچ کر رہی ہے۔
Published : December 22, 2025 at 9:24 AM IST
لکھنؤ: عالم باغ پولیس اسٹیشن میں تعینات کانسٹیبل بال کرشنا کی خودکشی کیس میں سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ متوفی کے بھائی نے امبیڈکر نگر کی ایک خاتون کے خلاف بلیک میلنگ کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ الزام ہے کہ کانسٹیبل کی شادی طے ہونے کے بعد خاتون اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ اسے جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے کر ذہنی طور پر ہراساں کر رہی تھی۔ اس سے مایوس ہو کر کانسٹیبل نے اپنی جان لے لی۔ پولیس اب موبائل چیٹس اور کال ریکارڈ کے ذریعے تفتیش کر رہی ہے۔
کانسٹیبل نے خودکشی کب کی؟
انسٹیبل کے بھائی منویر سنگھ نے اپنی شکایت میں کہا کہ بال کرشنا عالم باغ پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا اور وہ انسپکٹر کی گاڑی چلاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کانسٹیبل ونود کے ساتھ برہا کالونی، بھیم نگر میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب گھر والے جمعہ کی دوپہر سے بال کرشنا کو فون کر رہے تھے، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ گھبرا کر گھر والوں نے اس کے روم میٹ ونود کو فون کیا۔ رات 8 بجے کے قریب جب ونود کمرے میں پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔
فیس بک پر دوستی اور پھر بلیک میلنگ
کانسٹیبل کے بھائی منویر سنگھ نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ اس کے بھائی بال کشن نے کچھ عرصہ قبل فیس بک کے ذریعے امبیڈکر نگر کی ایک نوجوان خاتون سے دوستی کی تھی۔ عورت آہستہ آہستہ قریب ہوتی گئی اور کانسٹیبل کے کمرے میں جانے لگی۔ اس دوران اس نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا اور مہنگی اشیاء اور زیورات سمیت بڑی رقم ہتھیالی۔
جھوٹا مقدمہ درج کرنے، وردی اتارنے کی دھمکی
خبر کے مطابق بال کشن کی شادی علی گڑھ میں پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ جب کانسٹیبل نے خاتون کو یہ بات بتائی اور اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ اسے ذہنی طور پر ہراساں کرنے لگا۔ خاتون نے بار بار اس کے خلاف عصمت دری کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے اور اس کی وردی اتارنے کی دھمکی دی۔ اسی ذہنی تناؤ اور عوامی شرمندگی کے خوف سے بال کرشنا نے 12 دسمبر کو اپنے کمرے میں خودکشی کر لی۔
پولیس نے کیا کہا؟
عالم باغ کے انسپکٹر سبھاش چندر سروج کے مطابق، عالم باغ پولیس نے متوفی کے بھائی کی شکایت کی بنیاد پر ملزم خاتون پریہ رنجن کے خلاف خودکشی کے لیے اکسانے اور بلیک میلنگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ متوفی کی شناخت بال کرشنا کے طور پر ہوئی ہے، جو 2019 بیچ کا طالب علم تھا، جو علی گڑھ کا رہنے والا تھا۔
