تمل ناڈو اسمبلی میں آئینی بحران، وزیر اعلیٰ اسٹالن کا گورنر آر این روی پر سنگین الزام
تمل ناڈو کے گورنر آر این روی نے قانون ساز اسمبلی سے اپنے روایتی نئے سال کے خطاب کو کیے بغیر، واک آؤٹ کردیا تھا۔
Published : January 24, 2026 at 1:20 PM IST
چنئی : تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ریاست کے گورنر آر این روی پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اسمبلی اجلاس کے آغاز پر خطاب نہ کرکے گورنر کے آئینی عہدے کی توہین کی ہے۔ یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب پیر کے روز سال کے پہلے اسمبلی اجلاس کے دوران گورنر آر این روی نے روایتی خطاب کیے بغیر ایوان سے واک آؤٹ کر لیا۔ گورنر نے الزام لگایا کہ ان کی یہ تجویز مسترد کر دی گئی کہ اجلاس کے آغاز پر قومی ترانہ بجایا جائے۔
اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اسٹالن نے کہا کہ تمل ناڈو کی تاریخ میں ایسا بحران سابق وزرائے اعلیٰ سی این انادورائی، ایم کروناندھی، ایم جی رام چندرن اور جے جے للیتا کے دور میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو اسمبلی میں ایک طویل روایت رہی ہے جس کے مطابق اجلاس کے آغاز پر تمل تائی وازھتو (مدر تمل ترانہ) اور گورنر کے خطاب کے اختتام پر قومی ترانہ بجایا جاتا ہے۔
اسٹالن نے کہا، "ہم حب الوطنی میں کسی سے کم نہیں ہیں، ہمیں کسی کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کتنے محب وطن ہیں۔" انہوں نے اس بحران کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کے چیلنجز کا سامنا پہلے بھی کر چکے ہیں اور انہیں عبور کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے ریاست میں جرائم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ موجودہ ڈی ایم کے حکومت کے دور میں جرائم کی شرح سابق اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کے مقابلے میں کم رہی ہے۔ یہ واقعہ ریاست میں مرکز اور ریاستی حکومت کے درمیان اختیارات اور آئینی روایات کو لے کر جاری کشیدگی کو ایک بار پھر نمایاں کرتا ہے۔