کیرالہ: ساورکرکو محب وطن بتانے والی کوئز کا معاملہ، وزیر تعلیم نے مزید اساتذہ کے خلاف تادیبی کارروائی کا انتباہ دیا
کوئز میں ایک سوال تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ، وہ آزادی پسند کون ہے جسے انگریزوں کے ہاتھوں سب سے زیادہ سزا ملی؟
By PTI
Published : August 10, 2026 at 2:40 PM IST
کاسرگوڈ (کیرالہ): کیرالہ کے وزیر تعلیم این شمس الدین نے پیر کو کہا کہ کوئز میں ہندوتوا کا نظریہ رکھنے والے وی ڈی ساورکر کو آزادی پسند جنگجو جیسا متنازعہ جواب دینے میں ملوث پائے جانے والے مزید اساتذہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
ڈائرکٹر جنرل آف جنرل ایجوکیشن سنیل کمار سنگھ نے اتوار کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں سوالنامہ تیار کرنے کے لیے کاسرگوڈ کے کمبلا سب ڈسٹرکٹ میں ایڈیڈ اپر پرائمری اسکول (اے یو پی ایس) پلاتھڈکا کے ایک استاد گرو پرساد کو فوری طور پر معطل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
کمبلا اور منجیشور ذیلی اضلاع کے تحت پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکول سیکشنز کے طلباء کے لیے اسکولی سطح کے سوشل سائنس کلب فریڈم کوئز 2026 کا انعقاد 6 اگست کو کیا گیا تھا۔
لوئر پرائمری سیکشن کے سوالنامے میں 15 سوالات اور پانچ ٹائی بریکر سوالات تھے۔
حکام کے مطابق، پانچواں سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ آزادی پسند کون ہے جسے انگریزوں کے ہاتھوں سب سے زیادہ سزا ملی؟ اور وی ڈی ساورکر کو جواب کے طور پر درج کیا گیا۔
سوال و جواب نے تنازعہ اور بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا، جس نے ایجوکیشن افسران کو تحقیقات شروع کرنے پر مجبور کر دیا۔
ریاستی وزیر تعلیم شمس الدین نے یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ، "محکمہ جنرل ایجوکیشن میں کئی ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ منظور شدہ سرگرمیاں اور ایک سرکاری کیلنڈر ہے۔ یہ مخصوص کوئز مقابلہ ان میں سے کسی کے تحت نہیں آتا ہے۔ یہ مقامی طور پر یوم آزادی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔"
وزیر نے کہا کہ سرگرمی کچھ بھی ہو، محکمہ کے اساتذہ اور ملازمین کو نظم و ضبط برقرار رکھنا چاہیے۔
انہوں نے کہا، "محکمہ تعلیم کی اسکیموں کو اس نظم و ضبط کو برقرار رکھے بغیر کسی کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا، یہاں کچھ تادیبی مسائل شامل ہیں۔
شمس الدین نے کہا کہ جب انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے ڈائریکٹر جنرل آف ایجوکیشن اور سیکرٹری کو معاملے کی انکوائری کرنے کی ہدایت کی۔
تحقیقات کے بعد، ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں اس شخص کی شناخت کی گئی جس نے ایسا کیا، اور اسے معطل کر دیا گیا۔
وزیر نے کہا، "تفتیش ابھی جاری ہے - یہ معیاری عمل ہے۔ ملوث شخص کو زیر تفتیش معاملے میں معطل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کو بھی سامنے آنے دیں، تب ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔"
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا دوسرے اساتذہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی، وزیر نے کہا، پہلی نظر میں، یہ الزام ایک ٹیچر کے خلاف تھا۔
انہوں نے کہا، "اگر کوئی اور ملوث تھا، یا اگر دوسروں نے اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مسائل پیدا کرنے کے لیے اپنے مفادات اور نظریات کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی جائے گی۔"
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کوئز اسسٹنٹ ایجوکیشنل آفیسرز (AEOs) سے گزرا تھا اور کیا اس سے محکمہ تعلیم کی طرف سے جانچ پڑتال کی کمی کی نشاندہی ہوتی ہے، شمس الدین نے کہا کہ یہ اے ای او کے دائرہ اختیار میں ہر سال منعقد ہونے والا ایک مقامی پروگرام تھا۔
شمس الدین نے مزید کہا کہ، "یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے۔ محکمہ نے اس سوال کو تیار کرنے والے اور اس طرح کے جوابات فراہم کرنے والے شخص کی نشاندہی کی ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔" اانھوں نے کہا، "اگر اس میں اعلیٰ حکام کی غفلت پائی گئی یا وہ ملوث پائے گئے تو یقیناً ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی."
یوم آزادی پر 'وندے ماترم' کے مکمل ورژن کو گانے کی ہدایت دینے والے کیرالہ کے چیف سکریٹری کے سرکلر پر تنازعہ پر، وزیر نے کہا کہ اس معاملے کو متعلقہ لوگوں نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا، "جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کوتاہی یا سیاسی مقصد ہے، تو اسے درست کیا جاتا ہے۔ یہاں، وزیر اعلیٰ نے اسے درست کیا اور حقائق کو واضح طور پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا۔، ہمیں اس کا مزید پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،"
دوسری جانب، بی جے پی کے کارکنوں نے پیر کو متنازعہ سوالنامے پر استاد کی معطلی کی مخالفت کرتے ہوئے کمبلا میں اس مقام تک احتجاجی مارچ نکالا جہاں وزیر تعلیم ایک افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔
مظاہرین نے ٹیچر کی بحالی اور وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ چونکہ علاقے میں صرف تھوڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے، انہیں مظاہرین کو پنڈال تک پہنچنے سے روکنا مشکل ہو گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بعد میں مزید پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور بی جے پی کارکنوں کو علاقے سے ہٹا دیا۔
تاہم خواتین کارکن موقع پر ہی موجود رہیں اور وزیر کے خلاف نعرے بازی کی۔ وہیں، یو ڈی ایف کے حامیوں نے وزیر تعلیم شمس الدین کی حمایت میں مارچ نکالا۔
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