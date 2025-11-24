معذور مسافروں کو میٹرو میں چھوٹ مگر آئی فون شرط، عجیب و غریب اعلان پر اٹھے سوال
ممبئی میٹرو ریل کارپوریشن نے اعلان کیا ہےکہ معذور مسافروں کیلئے پچیس فیصد رعایت فی الحال صرف آئی فون (iOS) صارفین کے لیے دستیاب ہے۔
ممبئی: ممبئی میٹرو ریل کارپوریشن (ایم ایم آر سی) نے معذور مسافروں کے لیے 25% رعایت کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ رعایت فی الحال صرف آئی فون (iOS) صارفین کے لیے دستیاب ہے جس سے معذور مسافروں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔
معذور مسافروں کے لیے آواز اٹھانے والے "مریض دوست صحافی" دیپک کیتکے نے کہا کہ "ایک معذور شخص جسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑتا ہے وہ لاکھوں کا آئی فون کیسے خرید سکتا ہے؟ حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا، اگر کوئی تکنیکی مسئلہ ہے تو اسے ٹھیک ہونے کے بعد ہی رعایت کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔"
دریں اثنا، سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے نے اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ معذور مسافروں کے لیے میٹرو کا سفر 100٪ مفت کیا جائے۔
اصل مسئلہ کیا ہے؟
ممبئی میٹرو ریل کارپوریشن (ایم ایم آر سی) نے 23 نومبر سے معذور مسافروں کے لیے 25% رعایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ رعایت میٹرو کنکٹ تھری (MetroConnect-3) ایپ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور معذوری کا سرٹیفکیٹ رکھنے والوں پر لاگو ہوتی ہے۔ تاہم، ایم ایم آر سی کے پبلک ریلیشن آفیسر ویدی مورے کے مطابق، "فی الحال، یہ سہولت صرف iOS (Apple) پلیٹ فارم پر دستیاب ہے۔ یعنی اس رعایت سے ابھی صرف وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جن کے پاس آئی فون ہے۔
محکمے کے مطابق اینڈرائیڈ صارفین اس رعایت سے فی الوقت اس لیے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیوں کہ ضروری ایپ اپ ڈیٹ گوگل پلے اسٹور پر منظوری کے لیے زیر التواء ہے۔۔ ویدی مورے نے مزید واضح کیا کہ ''منظوری ملنے کے بعد یہ فیچر جلد ہی تمام اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب کر دیا جائے گا۔''
سو فیصد رعایت فراہم کرنے کا مطالبہ
قابل ذکر ہے کہ ریاست میں مہاراشٹر اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (ایم ایس آر ٹی سی) خواتین کے لیے پچاس فیصد رعایت پیش کرتی ہے اور یہ پچاس فیصد رقم حکومت ری فنڈ کے طور پر دیتی ہے۔
اسی طرح معذور تنظیمیں میٹرو میں معذور مسافروں کے لیے بھی رعایت کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ تاہم معذور تنظیموں نے ایم ایم آر سی کی پچیس فیصد رعایت پر عدم اطمینان ہے۔
دیپک کیتکے نے کہا، "ممبئی میٹرو اسٹیشن اور ٹرینیں ابھی بھی معذوروں کے لیے سہولیات سے پوری طرح سے لیس نہیں ہیں۔ بریل سائنج، وہیل چیئر ریمپ، آواز پر مبنی ہدایات، اور ترجیحی داخلوں جیسی سہولیات کی کمی کی وجہ سے بہت سے معذور مسافروں کو کسی ساتھی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ان اضافی مشکلات کو دیکھتے ہوئے مسافروں کی 100 فیصد ڈسکاؤنٹ کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔"
رام داس اٹھاولے کی مداخلت
سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے نے اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے کیتکے کے مطالبے کی مکمل حمایت کی۔ اٹھاولے نے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کو ایک خط بھیج کر کہا کہ "چونکہ معذور مسافر مالی طور پر اہل نہیں ہیں، اور میٹرو ان کے لیے ایک آسان، محفوظ، اور وقت کی پابندی کا طریقہ ہے، اس لیے میٹرو میں ان کے لیے 100% مفت سفر فراہم کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ریاستی حکومت نے معذوروں کے لیے مختلف سطحوں پر کئی اسکیمیں شروع کی ہیں، لیکن میٹرو کے مفت سفر کی رعایت ان کی روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک بڑی ہوگی۔"
