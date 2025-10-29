گرل فرینڈ سے ملنے گیا معذور شخص کو مار مار کر قتل کر دیا گیا، لڑکی نے خودکشی کی کوشش
موداہا تھانے کے افسر امیش سنگھ نے بتایا کہ نوجوان اپنی معشوقہ سے ملنے گیا تھا، لوگوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔
ہمیر پور(اتر پردیش): ضلع کے موداہا علاقے کے پرچھچھ گاؤں میں بدھ کی شام اپنی گرل فرینڈ سے ملنے آئے ایک معذور عاشق کو گاؤں والوں نے لاٹھیوں سے پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ واقعے کے بعد گرل فرینڈ کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس کی حالت بھی نازک بتائی جاتی ہے اور وہ ضلع اسپتال میں زیر علاج ہے۔
آخری ملاقات کے لیے بلایا: موداہا تھانہ انچارج امیش سنگھ نے بتایا کہ روی ولد کالدین جو کہ باندہ ضلع کے پیلانی تھانہ علاقے کے رہنے والے ہیں، پرچھچھ گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ محبت کے تعلقات میں تھے۔ لڑکی کے گھر والوں نے رشتہ منظور نہیں کیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی 2 نومبر کو طے کی تھی۔ شادی سے پہلے لڑکی نے روی کو آخری ملاقات کے لیے بلایا۔
لڑکی کے چچا نے روی کو پکڑا: بدھ کی شام روی اپنی گرل فرینڈ سے ملنے پرچھچھ گاؤں پہنچا۔ لڑکی کے چچا پنٹو نے انہیں دیکھا اور روی کو پکڑ لیا۔ الزام ہے کہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش میں روی نے پنٹو پر چاقو سے حملہ کیا جس سے وہ زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد گھر والوں اور گاؤں والوں نے روی کو پکڑ کر باندھ دیا اور لاٹھیوں سے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔
پانی مانگتا رہا، تھوڑی دیر بعد مر گیا: راوی شدید زخمی تھا اور اذیت میں پانی مانگتا رہا، لیکن کسی نے اسے پانی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوگیا۔ واقعے کے بعد اس کی گرل فرینڈ نے بھی ذہنی عدم توازن کے باعث خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس نے اسے تشویشناک حالت میں سنٹرل ہیلتھ سنٹر بھیج دیا۔ وہاں سے اسے ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ’ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی‘۔ موداہا تھانہ انچارج امیش سنگھ نے بتایا کہ نوجوان لڑکی سے ملنے گیا تھا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے اسے مارا پیٹا گیا۔ اسے زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا اور وہیں دم توڑ گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
موت اسے گھسیٹ کر گاؤں لے گئی، وہ اذیت میں مر گیا: گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ راوی اصل میں پرچھ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ چند سال قبل اپنے خاندان کے ساتھ پیلانی میں آباد ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان کئی سال سے تعلقات تھے اور کچھ دن پہلے ہی فرار ہوگئے تھے۔ گھر والے لڑکی کو واپس لے آئے اور ان کی شادی طے کر دی۔ اس سے دکھی روی اس سے ملنے آیا لیکن یہ ملاقات اس کی زندگی کی آخری بات بن گئی۔