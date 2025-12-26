دھمتری: مذہب تبدیل کرنے والی خاتون کی آخری رسومات پر تنازعہ، انتظامیہ کی مداخلت کے بعد حالات پرامن

دھمتری: مذہب تبدیل کرنے والی خاتون کی آخری رسومات پر تنازعہ، انتظامیہ کی مداخلت کے بعد حالات پرامن
خاتون کی لاش کی تدفین کو لے کر دھمتری میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔ پولیس انتظامیہ کو مداخلت کرکے صورتحال کو سنبھالنا پڑا۔
Published : December 26, 2025 at 2:51 PM IST
دھمتری: چھتیس گڑھ میں ضلع دھمتری کے جنگلاتی علاقے بوراٸی گاؤں میں ایک مذہب تبدیل کرچکی ساہو برادری کی خاتون کے انتقال کے بعد اس کے آخری رسومات کو لے کر شدید تنازع اور کشیدگی پیدا ہوگئی تھی، تاہم جمعہ کو یہ معاملہ پُرامن طور پر حل ہوتا نظر آیا۔ جمعرات کو مذہب تبدیل کرنے والی خاتون کی تدفین کو لے کر کشیدگی پیدا ہوگئی تھی۔
اطلاعات کے مطابق خاتون کے اہلِ خانہ نے بالآخر ہندو رسومات کے مطابق آخری رسومات ادا کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد گاؤں میں امن قائم ہوگیا۔ دھمتری کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس منیشکر چندرا رات گئے تک گاؤں میں موجود رہے۔ اے ایس پی منیشکر چندرا نے بتایا کہ بوراٸی گاؤں میں ساہو سماج کی ایک خاتون کا انتقال ہوا تھا، جس کے بعد خاندان اور سماج کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا تھا۔ سماجی سطح پر میٹنگ کے بعد معاملہ حل کرلیا گیا اور اب صورتحال مکمل طور پر پُرامن ہے۔
خاتون نے عیسائی مذہب اختیار کرلیا تھا، جس کے باعث اہلِ خانہ نے تدفین کی تیاری شروع کی، مگر گاؤں والوں نے اس کی مخالفت کی اور گاؤں کی حدود سے باہر تدفین پر اصرار کیا۔ بعد ازاں نعگری قصبے میں بھی ہندو تنظیموں نے تدفین کی مخالفت کی، جس سے حالات مزید کشیدہ ہوگئے۔ پولیس اور انتظامیہ نے دونوں فریقوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بالآخر گاؤں والوں کی میٹنگ کے بعد اہلِ خانہ نے تحریری طور پر یقین دہانی کرائی کہ آخری رسومات ہندو طریقے سے ادا کی جائیں گی۔
اس موقع پر ایس ڈی ایم پریتی درگم، پولیس افسران، انتظامیہ، گاؤں کے لوگ اور ہندو تنظیموں کے نمائندے موجود تھے۔ قبل ازیں گاؤں میں رات گئے تک کشیدگی اور ہنگامہ آرائی کا ماحول رہا۔