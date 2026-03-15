دہلی کی جامع مسجد میں وی وی آئی پی افطار پارٹی؛ دیوبندی علماء کا کہنا ہے کہ مساجد میں زمرہ جات بنانا غلط
Published : March 15, 2026 at 12:55 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: دہلی کی شاہی جامع مسجد میں منعقدہ روزہ افطار پارٹی ان دنوں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ افطار پارٹی میں صرف وی وی آئی پیز کی موجودگی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ لوگ مسجد جیسے مقدس مقام کے اس طریقے سے استعمال پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
اس پر سہارنپور کے دیوبندی علما نے بھی ردعمل ظاہر کیا ہے۔ جمعیت دعوت المسلمین کے سرپرست اور معروف دیوبندی عالم مولانا قاری اسحاق گورا نے کہا کہ بہت سے لوگ اس مسئلہ پر ان سے رائے مانگ رہے ہیں، اس لیے ان کا موقف بالکل درست ہے۔
مولانا نے کہا، "ہم بالکل واضح ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تعلیم، عبادت، عدل و انصاف اور مساوات کی جگہ ہے۔ مسجد کے ماحول میں لوگوں کو طبقات اور زمروں میں تقسیم کرنا سراسر غلط ہے۔ افطار کا اہتمام بلاشبہ ایک انتہائی ثواب کا کام ہے۔
لیکن یہ بھی یاد رہے کہ افطاری کا بنیادی حق غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کا ہے۔ اگر مساجد میں افطار کا نظام بااثر، مشہور اور اشرافیہ تک محدود ہے تو یہ مسجد کی روح اور رمضان کے پیغام دونوں کے خلاف ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ رمضان ہمدردی، مساوات اور انسانی مساوات کا مہینہ ہے۔ لہٰذا مساجد کو عام مسلمانوں بالخصوص غریبوں اور ناداروں کے لیے کھلا اور خیرمقدم مراکز رہنا چاہیے اور محض رسمی یا VIP اجتماعات کا پلیٹ فارم نہیں بننا چاہیے۔