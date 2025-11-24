آگرہ میں ڈینٹل ڈاکٹر نے گرل فرینڈ کی شادی سے پہلے خودکشی کر لی، مرنے سے پہلے لگائے یہ الزامات
معاملہ آگرہ کے کملا نگر ایف بلاک کا ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
Published : November 24, 2025 at 11:59 AM IST
آگرہ: آگرہ کے کملا نگر کے ایف بلاک میں ایک دندان ساز (ڈینٹل ڈاکٹر، ڈینٹسٹ) نے اپنی گرل فرینڈ کی شادی سے تین دن پہلے اپنی جان لے لی۔ اہل خانہ اسے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لائے جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ متوفی ڈینٹسٹ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ اس کی گرل فرینڈ جس کی 25 نومبر 2025 کو شادی ہونی ہے، اسے جیل بھیجنے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ مزید برآں، انہوں نے خواتین کی ہیلپ لائن 1090 پر شکایت کرتے ہوئے ڈینٹسٹ کے اہل خانہ کو دھمکیاں دیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن اور گھبراہٹ میں مبتلا ڈینٹسٹ نے خودکشی کا انتہائی قدم اٹھایا۔ اپنے سوسائڈ نوٹ میں ڈینٹسٹ نے اپنی گرل فرینڈ کے گھر والوں کو اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
خاندان نے یہ معلومات فراہم کی
مہیپال سنگھ، بجلی کے محکمے سے ایک ریٹائرڈ جونیئر انجینئر، کملا نگر بلاک F-852 کے رہنے والے ہیں۔ مہیپال سنگھ کے بڑے بیٹے پیوش سنگھ نے کانپور کے مہارانا پرتاپ میڈیکل کالج سے بی ڈی ایس مکمل کیا اور کلیان پور، کانپور میں انٹرن شپ کی۔ آیوش سنگھ نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی پیوش سنگھ نے ہفتے کی رات 9 بجے اپنے والد کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں سونے چلا گیا۔
ہفتہ کی رات 12 بجے جب وہ گھر کی پہلی منزل پر اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو اس نے پیوش کو فرش پر پڑا دیکھا۔ پاس ہی ایک ڈائری تھی جس میں اس نے خودکشی کی وجہ لکھی تھی۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی اور پڑوسی مدد کے لیے آئے۔ بھائی اسے کملا نگر کے ہردیام اسپتال لے گیا۔ وہاں سے اسے ایس این ایمرجنسی ریفر کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے پیوش کو مردہ قرار دیا۔ وہ اس کے بھائی کی لاش گھر لے آئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کو پیوش کی طرف سے لکھے گئے خودکشی نوٹ کی خبر دی گئی۔
دوستی تین سال پہلے شروع ہوئی تھی
آیوش سنگھ نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی پیوش سنگھ صرف چھ ماہ قبل ہی انٹرن شپ کے لیے گھر آئے تھے۔ وہ پریشان تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس کی تین سال قبل اسنیپ چیٹ پر گورکھپور کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس کی گرل فرینڈ کا تعلق ویشیا برادری سے ہے۔ وہ اور اس کی گرل فرینڈ اکثر لکھنؤ میں ملتے تھے۔ جب گرل فرینڈ کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے پیوش کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ لڑکی کے گھر والے انہیں دھمکیاں دیتے رہے۔ مزید برآں، انہوں نے لڑکی کا رشتہ اور اس کی شادی کا انتظام کہیں اور کر دیا۔
گرل فرینڈ کی شادی کل
لڑکی کی شادی 25 نومبر کو ہے۔ لڑکی کے گھر والے پیوش کو مقدمہ میں پھنسانے اور جیل بھیجنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ انہوں نے خواتین کے ہیلپ لائن نمبر 1090 پر کئی بار پیوش اور اس کے خاندان کے خلاف جھوٹی شکایتیں درج کرائیں۔ اس سے پیوش خوفزدہ ہو گئے۔ 17 نومبر کو ہم پیوش کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ کے شوہر کے خلاف جھوٹے مقدمے میں پھنسائے جانے کا خدشہ ظاہر کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے تھے۔
خاندانی الزامات
آیوش سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ اس کے بڑے بھائی پیوش سنگھ نے اپنے خودکشی نوٹ میں اپنی گرل فرینڈ کے خاندان پر الزام لگایا ہے۔ ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ ڈینٹسٹ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجہ نہیں سامنے نہیں آ سکی ہے، اس لیے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فرانزک سائنس لیبارٹری میں اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ملنے والے خودکشی نوٹ کی بھی جانچ کی جارہی ہے۔ اہل خانہ نے رات دیر گئے تک شکایت درج نہیں کرائی تھی۔ شکایت ملنے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔