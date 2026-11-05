بنگلور: گھر پر ڈلیوری کے دوران ایل پی جی سلنڈر میں آگ بھڑک اٹھی، ڈلیوری ایجنٹ بال بال بچ گیا
سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایجنٹ کی جانب سے آگ پر پانی ڈال کر بجھانے کی کوششیں بھی دیکھی گئیں، جو ناکام رہیں۔
Published : November 5, 2026 at 9:54 AM IST
بنگلور : بنگلور کے علاقے ملیشورم میں 31 اکتوبر کو ایک گھر میں گیس سلنڈر پہنچانے کے دوران ایل پی جی سلنڈر میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ڈلیوری ایجنٹ معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ یہ پورا واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، اور ڈلیوری ایجنٹ کے بروقت شعلوں سے دور ہٹ جانے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔
ذرائع کے مطابق گھر کے داخلی دروازے کے قریب ایک ’دیا‘ جل رہا تھا۔ اسی وقت ڈلیوری ایجنٹ گیس سلنڈر سپلائی کرنے وہاں پہنچا۔ جیسے ہی اس نے سلنڈر کو زمین پر رکھ کر اس کی حفاظتی سیل ہٹائی، مبینہ طور پر گیس کا اخراج شروع ہو گیا۔ خارج ہونے والی گیس کا رابطہ فوراً چراغ کے شعلے سے ہوا، جس کے نتیجے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔
خطرے کو بھانپتے ہوئے ڈلیوری ایجنٹ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور آگ کی لپیٹ میں آنے سے بال بال بچ گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آگ پر پانی ڈال کر بجھانے کی کوششیں بھی دیکھی گئیں، جو ناکام رہیں۔ واقعے کے بعد محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور ملیشورم تھانے کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور صورتحال کا معائنہ کیا۔
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کرناٹک پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گیس سلنڈر کو کھلے شعلوں، بالخصوص مذہبی رسومات اور روایتی چراغاں کے دوران آگ کے قریب نہ رکھیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ایل پی جی سلنڈر وصول کرتے وقت احتیاط برتیں اور ڈلیوری کے دوران آگ بھڑکانے والے کسی بھی ذریعے کو دور رکھیں۔