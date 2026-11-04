دہلی ایس آئی آر: عدالت 19 نومبر کو 'فارم 6' پر الیکشن کمیشن کی وضاحت سے متعلق خدشات کی سماعت کرے گی

دہلی ایس آئی آر: عدالت 19 نومبر کو 'فارم 6' پر الیکشن کمیشن کی وضاحت سے متعلق خدشات کی سماعت کرے گی
سپریم کورٹ نے 28 اکتوبر کو کہاتھا کہ ووٹ کاحق بہت اہم ہے اور ووٹر کی غیر حاضری پر بھی اسے چھینا نہیں جا سکتا۔
Published : November 4, 2026 at 6:42 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو کہا کہ وہ 19 نومبر کو فارم 6 پر الیکشن کمیشن (ای سی) کی حالیہ وضاحت کے بارے میں اٹھائے گئے خدشات کی سماعت کرے گی۔ای سی نے اپنی وضاحت میں کہا تھا کہ جن رائے دہندگان کے نام دہلی میں انتخابی فہرستوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے خارج کردیئے گئے تھے وہ فارم 6 کے ذریعہ دوبارہ شامل کرنے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔
چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کہا کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عدالت اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ بنچ نے درخواست گزاروں انجلی بھاردواج اور امرتا جوہری سے کہا کہ وہ ای سی کی 3 نومبر کی وضاحت کو ریکارڈ پر رکھتے ہوئے ایک مناسب درخواست دائر کریں۔اس معاملے کی سماعت 19 نومبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی عندیہ دیا کہ اگر ضروری ہوا تو بنچ الیکشن کمیشن سے مہلت بڑھانے کا کہہ سکتا ہے۔
درخواست گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن یہ معاملہ عدالت کی توجہ میں لائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی 3 نومبر کی وضاحت 28 اکتوبر کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی آبزرویشنز سے متصادم معلوم ہوتی ہے۔
اس سماعت میں، عدالت نے سوال کیا تھا کہ پہلے رجسٹرڈ ووٹرز کو فارم 6 کے ذریعے دوبارہ درخواست دینے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ عدالت نے استدلال کیا کہ جن ووٹرز کے نام 2026 کی انتخابی فہرستوں میں تھے لیکن بعد میں ایس آئی آر کے عمل کے دوران حذف کر دیے گئے تھے، انہیں نئے ووٹرز کے طور پر اندراج کرنے پر مجبور کرنے کے بجائے فارم 8 یا گنتی کے فارم کے ذریعے دوبارہ اندراج کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔
3 نومبر کو ریاستوں کے چیف الیکٹورل افسروں سے اپنے مکالمے میں، الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ جن ووٹروں کے نام مسودہ انتخابی فہرستوں میں نہیں ہیں وہ حتمی انتخابی فہرستوں میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے فارم 6 جمع کر سکتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ پہلے انتخابی فہرستوں میں شامل تھے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ایسے حالات میں فارم 6 جمع کرانا بذات خود جھوٹا اعلان نہیں سمجھا جائے گا، چاہے درخواست گزار نے پچھلے انتخابات میں ووٹ دیا ہو۔
الیکشن کمیشن نے واضح کیا تھا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 31 کے تحت کسی ووٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ ان کا نام پچھلی ووٹر لسٹ میں موجود تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایس آئی آر کے دوران یا اس کے بعد فارم 6 جمع کرایا تھا۔ کمیشن نے کہا تھا کہ یہ تحفظ لاگو ہوگا اگر ووٹر پہلے سے کسی دوسرے پارلیمانی یا اسمبلی حلقے میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور ان کا اعلان قانون کے مطابق ہے۔
28 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ووٹ کا حق بہت اہم ہے اور ووٹر کی غیر حاضری پر بھی اسے چھینا نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ وہ دہلی کے 4.7 ملین ووٹروں تک پہنچنے کے لیے ایک نظام وضع کرے، کل 14.5 ملین ووٹروں میں سے، جن کے نام ایس آئی آر کے دوران ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے تھے۔
عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا تھا کہ ایسے ووٹر جن کے نام پہلے سے رجسٹرڈ تھے لیکن اب ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں انہیں اپنے نام دوبارہ شامل کرنے کے لیے فارم 6 (جو کہ پہلی بار رجسٹر کرنے والوں کے لیے ہے) بھرنا کیوں ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن باڈی کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ کوئی آخری تاریخ متعین نہ کرے اور فہرست سے نکالے گئے ووٹرز سے فارم 6، 7 اور 8 بھرنے کے بجائے ان سے گنتی کے فارم قبول کرے۔