دہلی ایس آئی آر: فیلڈ ویریفکیشن کے بعد ممتاز شخصیات کے نام حتمی ووٹر فہرست میں شامل

دہلی ایس آئی آر: فیلڈ ویریفکیشن کے بعد ممتاز شخصیات کے نام حتمی ووٹر فہرست میں شامل
ڈرافٹ ووٹر فہرست میں 97 لاکھ ووٹرز شامل ہیں، جبکہ حکام نے فارمز میں تضاد کی بنا پر 33.13 لاکھ ووٹرز کی نشاندہی کی ہے۔
Published : September 25, 2026 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے تقریباً 33 لاکھ ووٹرز کو اعداد و شمار میں مبینہ تضاد پر الیکشن کمیشن (ای سی) کے نوٹس جاری ہونے پر پیدا ہونے والے تنازعہ کے بعد، بیشتر اہم شخصیات کی تفصیلات کی زمینی تصدیق (فیلڈ ویریفکیشن) کے ذریعے تصدیق کر لی گئی ہے۔ انتخابی حکام نے بتایا کہ ان تمام ووٹرز کے نام حتمی ووٹر فہرست میں شامل کرنے کے لیے محفوظ کرلیے گئے ہیں۔
جاری 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) مشق کے تحت بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق نائب وزیراعظم ایل کے اڈوانی، مرکزی وزیر امور خارجہ ایس جے شنکر، دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا، سابق وزیراعلیٰ اروند کیجریوال اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کو ان کے فارمز میں 'تضادات' پر نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ ان میں سے اکثر شخصیات کو 2002 میں دہلی میں ہونے والی پچھلی ایس آئی آر کے ڈیٹا کے ساتھ "میپ نہ ہونے" کی وجہ سے نوٹس بھیجے گئے تھے۔
حکام کے مطابق، گزشتہ چند دنوں کے دوران بوتھ لیول افسران (بی ایل اوز) پر مشتمل الیکشن ٹیموں نے ان ووٹرز کے ہاں جا کر الیکشن کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ ثبوتی دستاویزات کے ذریعے ان کی تفصیلات کی تصدیق کی۔ اس تصدیق کے بعد ان تمام ووٹرز کے نام 4 نومبر کو شائع ہونے والی دہلی کی حتمی ووٹر فہرست میں شامل کرنے کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق، 31 اگست کو شائع ہونے والی ابتدائی (ڈرافٹ) فہرست میں نام نہ آنے کی صورت میں عدلیہ کے ارکان، عوامی نمائندوں، آئینی عہدیداروں اور فن، ثقافت، صحافت، کھیل اور عوامی خدمات کی ممتاز شخصیات کو نوٹس جاری کیے گئے تھے۔
ڈرافٹ ووٹر فہرست میں 97 لاکھ سے زائد ووٹرز شامل ہیں، جبکہ حکام نے فارمز میں تضاد کی بنا پر تقریباً 33.13 لاکھ ووٹرز کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ان ووٹرز کی ہے جن کا ڈیٹا 2002 کی پچھلی ایس آئی آر کی ووٹر فہرست سے میچ نہیں ہو سکا تھا۔ دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر نے وضاحت کی ہے کہ نوٹس بھیجنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ووٹر کا نام فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ووٹر کا نام ان کا موقف سنے بغیر اور باقاعدہ و قانونی حکم جاری کیے بغیر خارج نہیں کیا جا سکتا۔
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اس دوران، دہلی الیکشن کمیشن نے جاری ایس آئی آر میں شمولیت کو آسان بنانے کے لیے بے گھر افراد، خواجہ سراؤں اور جنس کاروں کے لیے دارالحکومت بھر میں خصوصی کیمپ منعقد کیے۔ یہ دو روزہ کیمپ 23 اور 24 ستمبر کو دہلی اربن شیلٹر امپروومنٹ بورڈ کے نائٹ شیلٹرز اور دیگر مقامات پر لگائے گئے جہاں ان برادریوں کے لوگ مقیم ہیں۔ حکام نے بتایا کہ نوٹسز، دعووں اور اعتراضات کو بلا تاخیر نمٹانے کے لیے تمام اسمبلی حلقوں میں 605 اضافی اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن افسران (اے ای آر اوز) تعیّن کیے گئے ہیں۔