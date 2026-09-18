دہلی ایس آئی آر: تقریباً 47 لاکھ ووٹرز ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے ہوئے باہر، اب تک صرف 68 ہزار لوگ اپنے نام شامل کروانے آئے

دہلی ایس آئی آر: تقریباً 47 لاکھ ووٹرز ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے ہوئے باہر، اب تک صرف 68 ہزار لوگ اپنے نام شامل کروانے آئے
مختلف اضلاع سےموصولہ اعداد و شمار کے مطابق، مغربی اور شمال مغربی دہلی جیسے علاقوں میں درخواست کے عمل میں کچھ تیزی دیکھی گئی ہے۔
Published : September 18, 2026 at 8:10 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے تحت دعووں اور اعتراضات کے عمل کو تیز کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں، لیکن زمینی صورت حال سست ہے۔ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل تقریباً 4.75 ملین ووٹرز کے مقابلے میں شامل کرنے کی درخواستوں کی رفتار انتہائی سست ہے۔
چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 31 اگست سے 16 ستمبر کے درمیان صرف 68,043 لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے نام غلط طریقے سے حذف کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ جن شہریوں کے نام فہرست سے خارج کیے گئے ہیں ان کے نام دوبارہ شامل کروانے کے لیے 30 ستمبر تک کا وقت ہے۔
31 اگست سے پہلے 2.12 لاکھ فارم موصول ہوئے۔
چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر سے 17 ستمبر تک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، ایس آئی آر کا عمل شروع ہونے سے پہلے، یعنی 31 اگست تک 212,400 فارم-6 موصول ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کے 16 دنوں میں، 1 ستمبر سے 16 ستمبر کے درمیان، صرف 68,043 نئی درخواستیں موصول ہوئیں۔ انتخابی ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً 4.75 ملین ووٹرز کو ڈرافٹ لسٹ سے نکالے جانے کے باوجود، پہلے پندرہ دن میں صرف 68,000 درخواستوں کی وصولی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ووٹرز کا ایک بڑا طبقہ اپنی ووٹر لسٹ کی حیثیت سے لاتعلق ہے۔
اے ایس ڈی ڈی فہرست میں 43 لاکھ سے زیادہ ووٹر
رپورٹ کے مطابق 4.3 ملین سے زائد ووٹرز کے نام غیر حاضر، شفٹڈ، ڈپلیکیٹ، اور ڈیڈ (اے ایس ڈی ڈی) کیٹیگری یا دیگر تضادات کی وجہ سے فہرست سے متاثر ہیں۔ ڈرافٹ لسٹ جاری ہونے کے بعد سے، لوگ فارم 6 کے ذریعے ووٹر لسٹ میں اپنا نام دوبارہ درج کروانے کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 30 ستمبر کی آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر اپنے کاغذات بروقت چیک کریں اور مقررہ فارم کو پُر کر کے اپنا ووٹ کا حق محفوظ بنائیں۔
ضلع وار حیثیت اور مستقبل کا عمل
مختلف اضلاع سے موصولہ اعداد و شمار کے مطابق، مغربی اور شمال مغربی دہلی جیسے علاقوں میں درخواست کے عمل میں کچھ تیزی دیکھی گئی ہے، جب کہ دیگر کئی علاقوں میں شہریوں کی شرکت کم ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے واضح کیا ہے کہ حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت کا عمل دعووں اور اعتراضات کو نمٹانے کے بعد ہی مکمل کیا جائے گا۔ چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار کا کہنا ہے کہ کمیشن کی پوری توجہ اس بات کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے کہ کوئی بھی اہل ووٹر اپنے جمہوری حق سے محروم نہ رہے، بشرطیکہ ووٹر مقررہ مدت کے اندر اپنے دعوے درست طریقے سے پیش کریں۔
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