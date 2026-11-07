دہلی میں اے کیو آئی 400 کے قریب پہنچنے پر جماعت 5 تک کے اسکولوں کو ہائبرڈ موڈ پر منتقل کرنے کا حکم

دہلی میں اے کیو آئی 400 کے قریب پہنچنے پر جماعت 5 تک کے اسکولوں کو ہائبرڈ موڈ پر منتقل کرنے کا حکم
اسکولوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ جماعت 5 تک کے طلبا کو اسکول آکر یا آن لائن کلاسز میں شرکت کرنے کا اختیار دیں۔
Published : November 7, 2026 at 3:02 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت میں فضائی آلودگی کی بگڑتی صورتحال اور ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) کے 400 کے قریب پہنچنے کے پیشِ نظر ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن دہلی نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو جماعت 5 تک کی کلاسیں ہائبرڈ موڈ میں چلانے کی ہدایت دی ہے۔ جمعہ کو جاری کی گئی یہ ہدایت ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے تحت تمام سرکاری، امداد یافتہ اور غیر امداد یافتہ نجی اسکولوں کے ساتھ ساتھ ایم سی ڈی، این ڈی ایم سی اور دہلی کنٹونمنٹ بورڈ کے اسکولوں پر لاگو ہوگی۔
اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جماعت 5 تک کے طلبہ کو اسکول آ کر یا گھر بیٹھے آن لائن کلاسز میں شرکت کرنے کا اختیار دیں۔ سرکلر کے مطابق یہ فیصلہ کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ (سی اے کیو ایم) کے اس حکم کے تحت کیا گیا ہے جس میں دہلی این سی آر میں گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان (جی آر اے پی) کے مرحلہ 3 کے تمام اقدامات فوری طور پر نافذ کر دیے گئے ہیں۔ سی پی سی بی کی 'سمیر' ایپ کے مطابق، ہفتے کے روز دہلی کا اے کیو آئی 364 ریکارڈ کیا گیا جو کہ "بہت خراب" کیٹیگری میں آتا ہے۔
ڈائریکٹوریٹ نے اسکول پرنسپلز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس فیصلے کے بارے میں والدین اور سرپرستوں کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ زونز اور اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹرز آف ایجوکیشن (ڈی ڈی ایز) کو اسکولوں کا دورہ کر کے ان احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کے مطابق، ہفتے کی صبح 9 بجے شہر کا اے کیو آئی 364 تھا، جبکہ جمعہ کی شام 4 بجے 24 گھنٹے کا اوسط اے کیو آئی 382 ریکارڈ ہوا تھا۔
سی پی سی بی کے معیار کے مطابق 0 سے 50 تک کا انڈیکس 'اچھا'، 51 سے 100 'تسلی بخش'، 101 سے 200 'معتدل'، 201 سے 300 'خراب'، 301 سے 400 'بہت خراب' اور 401 سے 500 'شدید' قرار دیا جاتا ہے۔ شہر کے 59 مانیٹرنگ اسٹیشنوں میں سے 18 نے ہفتے کی صبح فضائی معیار کو 'شدید' زمرے میں ریکارڈ کیا۔
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ایئر کوالٹی ارلی وارننگ سسٹم کی پیش گوئی کے مطابق ہفتے کے روز ہوا کا معیار مزید گر کر 'شدید' کیٹیگری میں داخل ہونے کا خدشہ ہے۔ مختلف موسمی اسٹیشنوں پر کم سے کم درجہ حرارت میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی۔ صفدر جنگ کے موسمی اسٹیشن پر کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جو معمول سے 1.9 ڈگری اور جمعہ کے مقابلے میں 1 ڈگری کم تھا۔ محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق آئندہ چند روز تک مطلع زیادہ تر صاف رہنے کا امکان ہے۔