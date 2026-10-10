دہلی فسادات: طاہر حسین فسادات بھڑکانے کے مجرم قرار، 12 دیگر ملزمان بری
ان تمام پر فسادات، املاک کو نقصان پہنچانے، آگ لگانے اور مجرمانہ سازش سمیت مختلف جرائم کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
Published : October 10, 2026 at 6:09 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے ہفتہ کو عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے سابق کونسلر طاہر حسین کو دیال پور علاقے میں 2020 کے شمال مشرقی دہلی کے فسادات سے متعلق ایک معاملے میں فسادات بھڑکانے کا مجرم قرار دیا، جبکہ 12 دیگر ملزمان کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔
ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے حسین کو تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 147 (فسادات کی سزا) کے ساتھ پڑھی گئی دفعہ 109 (اُکسانے) کے تحت مجرم قرار دیا۔ تاہم عدالت نے انہیں دیگر الزامات سے بری کر دیا۔ عدالت نے حسین کی سزا پر دلائل سننے کے لیے کیس کی سماعت 16 نومبر کو مقرر کی ہے۔ تفصیلی حکم کا انتظار ہے۔
کیس میں کل 13 ملزمان تھے۔ حسین کے علاوہ ان میں محمد شاداب، شاہ عالم، ریاضت علی، گلفام، راشد، محمد ریحان، محمد عابد، ارشد قیوم، ارشاد احمد، دیپک سنگھ سینی، نونیت اور مہک سنگھ شامل تھے۔ ان تمام پر فسادات، املاک کو نقصان پہنچانے، آگ لگانے اور مجرمانہ سازش سمیت مختلف جرائم کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
عدالت نے حسین کے 12 شریک ملزمان کو تمام الزامات سے بری کر دیا جبکہ سابق کونسلر کو دو الزامات سے بری کر دیا گیا اور باقی الزامات سے بری کر دیا۔
جولائی میں دہلی کی ایک عدالت نے حسین اور چار دیگر کو 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے دوران انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے افسر انکت شرما کے قتل سے متعلق ایک کیس میں مجرم قرار دیا۔
یہ معاملہ انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر دیال پور پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ اس کیس میں ان کا نام سامنے آنے کے بعد حسین کو عام آدمی پارٹی (اے اے پی) نے معطل کر دیا تھا۔
فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں پھوٹنے والے فسادات میں 53 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہوئے، اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔