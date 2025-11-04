ETV Bharat / state

دہلی فسادات کیس: ہری اوم گپتا اور گورکھ ناتھ سمیت چھ مجرموں کو چھ ماہ سے تین سال قید اور جرمانے کی سزا، یہاں جانیں پورا معاملہ

دہلی کی ایک عدالت نے2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کیس میں چھ مجرموں کو سزا سنائی ہے۔ مجرموں کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔

دہلی فسادات کیس
دہلی فسادات کیس (File Photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق ایک معاملے میں چھ ملزمان کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہیں چھ ماہ سے تین سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے ہر مجرم پر 61,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ عدالت نے جن لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا اور سزا سنائی ان میں ہری اوم گپتا، گورکھ ناتھ، بھیم سائیں، کپل پانڈے، روہت گوتم اور بسنت کمار شامل ہیں۔

عدالت نے ان کو تعزیرات ہند کی دفعہ 147، 148، 435 اور 450 کے تحت مجرم قرار دیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ مجرموں میں سے کسی کی بھی پہلے یا بعد میں کوئی مجرمانہ تاریخ نہیں تھی۔ یہ حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملزمان میں اصلاح کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے انہیں متعلقہ دفعات کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ تاہم، عدالت نے ملزمان کے وکلاء کی جانب سے نرمی کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں محض جرمانہ عائد کرکے رہا نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہ سزا کے مستحق ہیں۔

یہ ہے پورا معاملہ

اس معاملے میں کھجوری خاص پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ سعادت پور میں ایک دکان چلانے والے ایڈوکیٹ احمد نے شکایت کی کہ 25 فروری 2020 کو فسادیوں کے ایک ہجوم نے ان کی دکان کو لوٹ لیا اور جلا دیا۔ شکایت کنندہ کے مطابق انہیں لوٹ مار اور آگ زنی سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 11 ستمبر کو عدالت نے اس معاملے میں تمام چھ ملزمان کو مجرم قرار دیا۔ استغاثہ کے گواہ ہیڈ کانسٹیبل سندیپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد ملزم کی شناخت کی۔

یہ بھی پڑھین:

TAGGED:

2020 DELHI RIOTS
DELHI RIOTS CASE CONVICTION
SIX CONVICTS IN DELHI RIOTS CASE
دہلی فسادات کیس میں فیصلہ
DELHI RIOTS CASE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.