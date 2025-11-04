دہلی فسادات کیس: ہری اوم گپتا اور گورکھ ناتھ سمیت چھ مجرموں کو چھ ماہ سے تین سال قید اور جرمانے کی سزا، یہاں جانیں پورا معاملہ
دہلی کی ایک عدالت نے2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کیس میں چھ مجرموں کو سزا سنائی ہے۔ مجرموں کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔
Published : November 4, 2025 at 6:56 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق ایک معاملے میں چھ ملزمان کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہیں چھ ماہ سے تین سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے ہر مجرم پر 61,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ عدالت نے جن لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا اور سزا سنائی ان میں ہری اوم گپتا، گورکھ ناتھ، بھیم سائیں، کپل پانڈے، روہت گوتم اور بسنت کمار شامل ہیں۔
عدالت نے ان کو تعزیرات ہند کی دفعہ 147، 148، 435 اور 450 کے تحت مجرم قرار دیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ مجرموں میں سے کسی کی بھی پہلے یا بعد میں کوئی مجرمانہ تاریخ نہیں تھی۔ یہ حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملزمان میں اصلاح کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے انہیں متعلقہ دفعات کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ تاہم، عدالت نے ملزمان کے وکلاء کی جانب سے نرمی کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں محض جرمانہ عائد کرکے رہا نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہ سزا کے مستحق ہیں۔
یہ ہے پورا معاملہ
اس معاملے میں کھجوری خاص پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ سعادت پور میں ایک دکان چلانے والے ایڈوکیٹ احمد نے شکایت کی کہ 25 فروری 2020 کو فسادیوں کے ایک ہجوم نے ان کی دکان کو لوٹ لیا اور جلا دیا۔ شکایت کنندہ کے مطابق انہیں لوٹ مار اور آگ زنی سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 11 ستمبر کو عدالت نے اس معاملے میں تمام چھ ملزمان کو مجرم قرار دیا۔ استغاثہ کے گواہ ہیڈ کانسٹیبل سندیپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد ملزم کی شناخت کی۔
