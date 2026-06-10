دہلی فسادات کی سازش کے مشتبہ ملزم طاہر حسین کی درخواست ضمانت پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری
طاہر حسین کی ضمانت کی عرضی پر آج دہلی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے اگلی سماعت 16 جولائی کو مقرر کی ہے۔
Published : June 10, 2026 at 12:41 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے طاہر حسین کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ طاہر حسین پر 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کی مبینہ طور پر سازش کرنے کا الزام ہے۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا کی قیادت والی تعطیلاتی بنچ نے کیس کی اگلی سماعت 16 جولائی کو مقرر کی ہے۔
اس سے قبل یکم جون کو جسٹس امت شرما نے طاہر حسین کی درخواست ضمانت کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ غور طلب ہے کہ کڑکڑڈوما کورٹ نے 29 جنوری کو طاہر حسین کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی تھی۔
کڑکڑڈوما کورٹ کے حکم کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ طاہر حسین کو 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ وہ آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کیس میں بھی ملزم ہیں۔
26 فروری 2020 کو آئی بی افسر انکیت شرما کے والد رویندر کمار نے دیالپور پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور بتایا کہ ان کا بیٹا 25 فروری کو کام سے واپس آنے کے بعد شام کو کچھ چیزیں خریدنے نکلا تھا، جب انکت شرما کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو اس کے والد نے اسے مختلف مقامات اور اسپتالوں میں تلاش کیا۔ رات ہونے تک انتظار کرنے کے بعد انھوں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ اس کے بعد کچھ نوجوانوں نے انھیں اطلاع دی کہ ایک نوجوان کو قتل کر کے اس کی لاش کھجوری خاص نالے میں پھینک دی گئی ہے۔ انکت شرما کی لاش اسی نالے سے برآمد ہوئی تھی۔
اس کے علاوہ طاہر حسین کے خلاف دہلی فسادات سے منسلک منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم امیت گپتا سرکاری گواہ بن گئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں ہوئے فسادات میں 53 افراد ہلاک اور تقریباً 200 دیگر زخمی ہوئے تھے۔
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