شرجیل امام نے چھ سال بعد عید اہلِ خانہ کے ساتھ منائی
گاؤں پہنچنے پر شرجیل امام کا اہلِ خانہ اور عزیز و اقارب نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انکے بھائی مزمل جذباتی ہو گئے۔
Published : March 22, 2026 at 5:33 PM IST
جہان آباد: بہار کے ضلع جہان آباد کے گاؤں کاکو سے تعلق رکھنے والے شرجیل امام کو دہلی فسادات 2020 کیس میں دس دن کی عبوری ضمانت ملنے کے بعد چھ سال بعد اپنے گھر پہنچ کر اہلِ خانہ کے ساتھ عید منانے کا موقع ملا۔
شرجیل امام، جو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، دہلی کی تہاڑ جیل میں قید تھے۔ انہیں یہ عبوری ضمانت کڑکڑڈوما عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپئی نے خاندانی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے دی، تاکہ وہ اپنی علیل والدہ سے ملاقات کر سکیں اور اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کر سکیں۔
گاؤں پہنچنے پر ان کا اہلِ خانہ اور عزیز و اقارب نے پرتپاک استقبال کیا۔ ان کے بھائی مزمل امام اس موقع پر جذباتی ہو گئے اور کہا کہ چھ سال بعد پہلی بار ان کے بڑے بھائی گھر آئے ہیں، جس سے پورے خاندان اور گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے۔ انہوں نے عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ انصاف میں تاخیر ہوئی ہے، مگر انہیں یقین ہے کہ انصاف ضرور ملے گا۔
عدالت نے ضمانت کے دوران سخت شرائط عائد کی ہیں، جن کے تحت شرجیل امام سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے، صرف قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے سے گریز کریں گے۔ انہیں مخصوص مقام تک محدود رہنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق، وہ 30 مارچ کی شام متعلقہ جیل حکام کے سامنے خود کو دوبارہ پیش کریں گے۔
شرجیل امام کے بھائی کی شادی کی تقریبات 22 مارچ سے شروع ہو کر 28 مارچ تک جاری رہیں گی، جس میں مہندی، ہلدی، نکاح اور استقبالیہ شامل ہیں۔