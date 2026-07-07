2020 دہلی فسادات: ہائی کورٹ کا یو اے پی اے کیس میں اطہر خان کو ضمانت دینے سے انکار
دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ، اطہر کا کردار عدالت عظمیٰ کی جانب سے دیگر ملزمین کودی گئی راحت سے "واضح طور پر الگ" ہے۔
By PTI
Published : July 7, 2026 at 6:10 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو اطہر خان کو دہلی 2020 فسادات کے پیچھے "بڑی سازش" سے متعلق انسداد دہشت گردی قانون یو اے پی اے کے تحت ایک کیس میں ضمانت دینے سے انکار کردیا۔
جسٹس پرتھبا ایم سنگھ اور مدھو جین کی بنچ نے ٹرائل کورٹ کے 29 جنوری کے حکم کو چیلنج کرنے والی اطہر کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے اطہر کو کیس میں راحت دینے سے انکار کیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ وہ (اطہر خان) "اصل سازش کاروں میں سے ایک تھا جنہوں نے فسادات کے دوران ہلاکتوں کی سازش کی تھی" وہ "محض مقامی سطح کا آپریٹر" نہیں تھا۔
اطہر کے وکیل نے اس بنیاد پر ضمانت کی درخواست کی کہ وہ "مقامی سطح کا آپریٹر" تھا جو چھ سال سے زیر حراست ہے، اور اسی طرح کے شریک ملزم کو سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہے۔
بینچ نے شریک ملزمان کی جانب سے ضمانت کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کے نتائج پر غور کیا اور کہا کہ اطہر کا کردار عدالت عظمیٰ کی جانب سے دیے گئے ریلیف سے "واضح طور پر الگ" ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ مواد، بشمول ایک محفوظ گواہ کا بیان، ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک واٹس ایپ گروپ چیٹ پر دوسروں نے غیر متشدد مظاہروں کا مشورہ دیا تھا، اطہر "پرتشدد مظاہروں میں ملوث ہونے کے اپنے مقصد پر قائم رہا، یہاں تک کہ موت کی وجہ بن گیا"۔
عدالت نے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ فسادات کے دوران ہلاکتیں ہوئیں، اس لیے یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔۔۔ اس کے ساتھیوں کے بار بار کہنے کے باوجود کہ وہ تشدد میں ملوث نہ ہوں، اپیل کنندہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کردیا۔
عدالت نے فیصلے میں کہا، "اس لیے اپیل کنندہ کو محض مقامی سطح کا آپریٹر نہیں ٹھہرایا جا سکتا بلکہ وہ اہم سازش کاروں میں سے ایک تھا جس نے فسادات کے دوران ہلاکتوں کی سازش کی تھی۔"
عدالت کی تبصرہ کیا کہ چونکہ اطہر کا ذاتی اور سرکاری املاک کی ہلاکتوں اور تباہی میں کردار پہلی نظر میں قائم ہے، اس لیے اس کا کیس غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) 1967 کی دفعہ 43D(5) کے تحت ضمانت کی شرط لاگو نہیں ہوتی ہے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اطہر کو ضمانت دینے سے ان گواہوں پر منفی اثر پڑنے کا امکان ہے جن کے شواہد ریکارڈ ہونا باقی ہیں۔
"اس طرح، اگر ضمانت کی عام شرائط بھی لاگو ہوتی ہیں، تو اس صورت میں، اپیل کنندہ، اپنے کردار اور گواہوں کو ملنے والے تحفظ کی وجہ سے، ضمانت کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے مطابق، یہ عدالت اپیل کنندہ کو ضمانت دینے کے لیے مائل نہیں ہے۔
عدالت نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا اور موجودہ اپیل کو خارج کر دیا۔
کال سینٹر کے ایک سابق ملازم اطہر پر شمال مشرقی دہلی کے چاند باغ میں ہونے والے احتجاج کے مرکزی سازش کاروں اور منتظمین میں سے ایک ہونے اور مبینہ طور پر وہاں اشتعال انگیز تقریریں کرنے اور تشدد کو بھڑکانے کا الزام ہے۔
دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے مطابق، اطہر نے مبینہ طور پر خفیہ میٹنگوں میں حصہ لیا، جس میں اس نے کہا کہ "دہلی کو جلانے کا وقت آگیا ہے" اور سی سی ٹی وی کیمروں کو تباہ کرنے میں تعاون کیا۔
جولائی 2020 میں گرفتار ہونے والے اطہر پر فروری 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈز" میں سے ایک ہونے کی وجہ سے یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دہلی فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
شہریت (ترمیمی) ایکٹ (سی اے اے) 2019، اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
کارکنوں شرجیل امام، خالد سیفی اور عمر خالد سمیت دیگر کے خلاف بھی بڑی سازش کیس میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کی دہلی پولیس کی خصوصی سیل تحقیقات کر رہی ہے۔
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