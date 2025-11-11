دہلی کار بم دھماکے میں اتر پردیش کے پانچ افراد کی موت، امروہہ، شاملی، شراوستی اور میرٹھ کے باشندے، لاشیں پہنچنے پر گھروں میں مچا کہرام
دہلی بم دھماکوں میں اب تک 12 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھوبیٹھے ہیں۔ 20 زخمی ہوئے ہیں۔ سکیورٹی ادارے واقعے کی تحقیقات کررہے ہیں۔
Published : November 11, 2025 at 5:25 PM IST
امروہہ/ شاملی/ میرٹھ/ شراوستی: دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب پیر کی رات ایک کار میں زور دار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 9 افراد کی ہلاکت اور 20 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ مرنے والوں میں سے پانچ کا تعلق اتر پردیش سے ہے: دو امروہہ سے، ایک شاملی، شراوستی اور میرٹھ سے۔ تمام لاشوں کو شناخت کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے۔ خاندان ناقابل تسخیر ہیں۔ سکیورٹی ادارے فی الحال واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
جب کار میں دھماکہ ہوا دہلی: قومی دارالحکومت دہلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب کل رات ایک کار میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ اور دھوئیں کے بادل پورے علاقے میں پھیل گئے۔ ایمبولینسیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور زخمیوں کو فوری طور پر ایل این جے پی اسپتال منتقل کیا گیا۔ این آئی اے اور این ایس جی سمیت کئی سکیورٹی ایجنسیوں نے جانچ شروع کر دی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل دیر رات ہسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت کی۔ حادثے میں اب تک 9 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں سے چار کا تعلق اتر پردیش سے ہے۔ ان میں امروہہ سے دو، شاملی اور میرٹھ سے ایک ایک شامل ہے۔ تمام کی لاشیں گھر بھیج دی گئی ہیں۔
امروہہ کے دو رہائشیوں کی موت
مرنے والوں میں حسن پور، امروہہ کے منگرول گاؤں کے رہنے والے اشوک (35) اور حسن پور کے کھاد ڈیلر لوکیش اگروال (52) شامل ہیں۔ دونوں کی لاشیں امروہہ میں ان کے آبائی گھر لائی گئی ہیں۔ دہلی پولیس نے جائے وقوعہ سے برآمد ہونے والے دستاویزات اور گاڑی کے رجسٹریشن نمبروں کی بنیاد پر لاشوں کی شناخت کی۔ دہلی پولیس کے مطابق اشوک دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن (ڈی ٹی سی) میں کنٹریکٹ کنڈکٹر تھا۔ وہ اپنی بیوی سونم اور تین چھوٹے بچوں کے ساتھ دہلی کے جگت پور علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ دوسرے متوفی لوکیش اگروال (50) کی شناخت حسن پور کے کھاد کے تاجر کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کی لاش بھی گھر لائی گئی ہے۔
شاملی سے تعلق رکھنے والے نعمان کی موت، بھائی زخمی
شاملی کے جھنجھنا قصبے کے رہنے والے نعمان (22) کی دہلی دھماکے میں ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ دھماکے میں ان کا بھائی امان شدید زخمی ہو گیا ہے۔ دونوں بھائی قصبے میں کاسمیٹک کی دکان چلاتے تھے۔ وہ کاسمیٹکس خریدنے دہلی گئے تھے۔ وہ لال قلعہ کے قریب کار دھماکے میں پکڑے گئے تھے۔ حادثے میں نعمان کی موت ہو گئی۔ جیسے ہی یہ خبر ان کے گھر والوں تک پہنچی، ان کے گھر والوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق نعمان بہت ملنسار اور محنتی نوجوان تھا۔ اطلاع ملنے پر جھنجھنا سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (سی او) اور اسٹیشن انچارج نے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی۔ نعمان کی میت کو گھر لایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ وہ دہلی پولیس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
میرٹھ کے محسن کی بھی موت
میرٹھ کے لوہیا نگر تھانہ علاقے کے نیو اسلام نگر سمر گارڈن کالونی کے رہنے والے محسن کی بھی دہلی کار دھماکے میں موت ہوگئی۔ محسن اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دہلی میں رہتا تھا۔ اس نے وہاں ای رکشہ چلایا۔ منگل کو اہل خانہ جب محسن کی لاش لے کر گھر پہنچے تو ماحول سوگوار ہوگیا۔ والد رفیق نے بتایا کہ محسن کی شادی دہلی میں ہوئی تھی اور اس کے چھ بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محسن کا بھائی بھی دہلی میں رہتا ہے۔ دہلی پولیس نے اسے تھانے میں حراست میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا دہلی میں ای رکشا چلا کر خاندان کی کفالت کرتا تھا۔ وہ دو سال پہلے ہی میرٹھ سے دہلی آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ محسن اور اس کے بھائی کی شادی 12 سال قبل ایک ہی خاندان کی دو لڑکیوں سے ہوئی تھی۔
محسن کی بیوی پریشان ہے
انہوں نے کہا کہ محسن کی بیوی اس کی موت کے بعد پریشان ہے۔ وہ محسن کی آخری رسومات دہلی میں ادا کرنا چاہتی تھیں، جب کہ اس کے بھائی اس کی لاش کو میرٹھ لے آئے۔ محسن کے سسر بھی دہلی سے میرٹھ پہنچے ہیں۔ دریں اثنا، محسن کی والدہ ناقابل تسخیر ہیں۔
شراوستی کے دنیش کی بھی موت
راجیش، گڈو اور دنیش، تینوں بھائی، شراوستی کے ایکونا تھانہ علاقے کے چکنی پوروا گنیش پور کے رہنے والے، دہلی میں رہتے تھے اور مختلف مقامات پر کام کرتے تھے۔ 32 سالہ دنیش کمار دہلی میں دھماکے کی جگہ کے قریب ایک پرنٹنگ پریس کی دکان میں کام کرتا تھا۔ اس کی بھی اس دھماکے میں موت ہو گئی۔
دنیش کے تین بچے ہیں
دنیش کے والد بھورے مشرا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ واقعہ کے وقت وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ راجیش نے اپنے چھوٹے بھائی گڈو کو دنیش کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر بھیجا تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ دنیش کی بھی موت ہو گئی ہے۔ دنیش کے تین بچے ہیں: اس کا بڑا بیٹا، ہمانشو (8 سال)، اس کی چھوٹی بیٹی، بٹا (7 سال)، اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی، سریشتی (4 سال)۔
وہ ایک ہفتہ قبل دہلی گیا تھا
اہل خانہ نے بتایا کہ تین بچوں نے اپنے والد کو کھو دیا ہے۔ بھورے نے کہا کہ دنیش اس سال دیوالی منانے گھر آیا تھا۔ وہ ایک ہفتہ قبل ہی دہلی گئے تھے۔ دو ماہ قبل اس نے اپنے بیٹے ہمانشو کا دہلی میں داخلہ لیا تھا۔ دنیش اسے اچھی تعلیم دینا چاہتا تھا۔
دنیش کے بھتیجے سمیت مشرا نے کہا کہ دنیش اپنے بچوں کو اچھی تعلیم فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ دہلی میں کام کرنے چلا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد گاؤں والے اور رشتہ دار تعزیت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اہل خانہ لاش کا انتظار کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ بدھ کو ادا کی جائے گی۔